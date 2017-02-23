Kocaeli'de, 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına "Bir Millet Direniyor" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Mor Kelebek Tiyatrosu tarafından organize edilen ve Kocaeli'de bir kafede sahnelenen oyunu çok sayıda seyirci izledi.

Akgün Öztürk'ün yazıp yönettiği oyunda, Sevgi Makbuş, Abdullah Topal, Ayla Öztürk, Şebnem Gitgel, Ali Monte ve Uğur Bayram rol aldı.

Yönetmen Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin yaşadığı en hazin tecrübelerden biri olduğunu belirterek, bu gecenin unutulmaması amacıyla tiyatro oyunu sergilediklerini vurguladı.

Öztürk, "Amacımız, bundan sonra oluşacak olan hainliklere karşı insanlarda bir savunma yaratmak ve onları duyarlı olmaya sevk etmektir. Türkiye'nin her yerinde bu oyunu oynayarak, insanlarda bilinç, çaba ve direnç oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.