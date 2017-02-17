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BİR OLSUN BİZİM OLSUN

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Hayri KARA

  Bu galibiyet bize sadece moral ve umut sağlamakla kalmadı...

   Daha ciddi daha gerçekçi şekilde ikinciliği düşünmemizi hatırlattı.

   Baksanıza, Altay bile bizle puan puana geldi.

   Bir-iki maç ıskalasak, play-off elimizden uçup gidecek.

   Bu yüzden ikinciliği garanti etmeliyiz.

   Kocaelispor'un, rakibini hafife alması başına büyük dert açabilirdi.

   Allah'tan fırsatları değerlendiremediler.

   Üç tane yüzdeyüz gol pozisyonunu cömertçe harcadılar.

   Aslında maça iyi başladık.

   Önde baskı kurup, rakibin önde rahat oyun kurmasını engellemeye çalıştık.

   Ancak bunda başarılı olamadık.

   Orta alanda fazla adamla oynadıklarında çok top kaybettik.

   Zaman zaman hızı istedikleri gibi ayarladılar.

   Tempoya etki yapıp defansımızı zorladılar.

   Set oyununu seçtikleri için resmen dağıldık.

   Çok zorladılar bizi çok.

   Pozisyonlar buldular, hem de karşı- karşıya.

   Allah'tan son vuruşları kötüydü.

   Biz ne zaman golü bulduk, kendimize geldik.

   Mert'in orta alana geçmesiyle birlikte benliğimizi bulduk.

   Daha çok pas yapmaya başladık.

   Ve gol pozisyonları ürettik.

   Eğer fazla pas yapmadan gol vuruşu yapsak farkı açabilirdik.

   Oğuzhan kaçırdığı goller yüzünden saç-baş yoldurdu.

   Neyse ki golü atarak kendini affettirdi.

   Neticede zor maç oldu.

   Hele son dakikaları bitmek bilmedi.

   Artı ikide oyuncu değiştirmemiz bunun en güzel göstergesiydi.

   Ancak önemli olan kazanmamızdı.

   Üç puan çok önemli çünkü.

   Skor 3-5 olmuş hiç mühim değil.

   Tıpkı bugün olduğu gibi.

   BİR OLSUN BİZİM OLSUN...

            

 

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