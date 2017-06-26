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Bir Saadet klasiği

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Bir Saadet klasiği
Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, yeni binasındaki ilk bayramlaşma törenini gerçekleştirdi.

Önceki yıllarda eski binalarının yer aldığı Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerine çıkan teşkilat üyeleri, yeni binada da bu alışkanlıklarından vaz geçmedi. Binaya sığmayan SP’liler, parti binasının önüne hazırlanan koltuklarda bayramlaşıp, birbirleriyle sohbet edip, çay ve tatlı ikramı eşliğinde vakit geçirdiler.

İKİ HAFTA SONRA SEÇİM HAZIRLIĞI
SP İl Başkanı Nurettin Çelik ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmada yaptığı konuşmada, “Yaz geldi diye tatil yapacağız sanmayın. İki hafta içerisinde tüm ilçelerimizde divanlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. SP olarak sokak, mahalle ve caddelerde Kocaeli’nin her kesimine ulaşıp seçim çalışmalarına start vereceğiz ”açıklamalarına yer verdi. 
SP’nin eski il başkanı, Genel Başkan Yardımcısı olan Sinan Ejderoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanı Büşra Onkun, il yönetimi ve partinin önde gelen isimleri ve SP gönüllüleri kalabalık gruplar halinde ilçe teşkilatlarıyla birlikte bayramlaşmaya katıldı. 

SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, tüm ilçeler adına yaptığı konuşmada, “Meydanlarda seçim çalışmalarına başlıyoruz. Türkiye, Kocaeli bize güveniyor. Bu ülkenin bizim yönetimimize ve iktidarına ihtiyacı var. Adaleti biz sağlayacağız” dedi. 

Bayramlaşma programı için Ankara’dan katılım sağlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz, “Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, aynı sofraya oturup ramazan ayını gerçekleştirmiş olduk. Farklılıklarla dolu bir coğrafya da yaşıyoruz. Bunların kıymetini bilmezsek eğer ne aynı sofrada doyabiliriz, ne de aynı ülkede yaşayabiliriz. Farklılıklarımız güzeldir. Ayrılıklarımız da desendir. Referandum sürecinde de toplum bizim taşıdığımız hassasiyeti taşımıyor olsa bile yine de biz elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘ÇETİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’
SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli İl Sorumlusu Sinan Ejderoğlu da konuşmasında şunları söyledi:
“Başta Erbakan hocamızı hayırla yad ediyoruz. Bu çileli ve cefakar mücadelesinde yanında büyük gayretlerle destek olan büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken tek isteğimiz, Allah razı olsun denmesidir. Gelecek günlerin güzel olması ümidiyle yaşıyoruz. Çetin bir mücadele içerisinde hep birlikte mücadelemizi yapıyoruz. Yaşanabilir Türkiye, yeni bir dünya diyoruz, demeye de devam edeceğiz” 

Şennur YILDIZ

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