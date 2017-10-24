Bir süre sıkıntı olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100 Köseköy geçişinde başlattığı yeni köprülü kavşak yapım çalışmaları belirlenen program doğrultusunda sürüyor. Ancak, bölge için son derece hareketli, farklı alternatifli geçişli olan kavşakta kuzey-güney doğrultusunda araç geçişine kapatıldı. Bu durum da, bölgedeki trafik akışını önemli oranda etkiledi.

ARAÇLAR DOLAŞIYOR

Köseköy Kavşağı’nda trafik akışı şimdi sadece doğu-batı yönünde gerçekleşiyor.

Köseköy’ün kuzey kısmında yer alan Dumlupınar Mahallesi ile güneş kısmında yer alan İstasyon Mahallesi’ne D-100’ün iki tarafından ulaşım sağlanamıyor. Kuzey tarafına dönüş yapmak isteyen araçlar ya Özdilek kavşağından dönüp gelmek, ya da Brisa tarafındaki kuzey yan yol Sakıp Sabancı Caddesi’nden bölgeye ulaşmak zorunda kalıyor. Ankara yönünden gelen araçlar ise, güney tarafına dönmek için Brisa bölgesindeki yolu kullanmak zorunda kalıyor.

D-100 Karayolu Köseköy Köprülü Kavşağı kapsamında İzmirli Şaara firması tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun orta şeridindeki faaliyet kasım ayında başlayacak. bu alana toplam 632 fore kazık çakılacak. Firma yetkilileri, D-100’de trafik akışının kesintiye uğramaması, trafiğin yolun kuzey kesimine alınması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kavşakta kapatılan kuzey-güney geçişinin ne zaman açılacağı konusunda ise, herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Şennur YILDIZ