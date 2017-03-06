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Bir türkü de sen söyle

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Bir türkü de sen söyle
İzmitli müzik öğretmeni Furkan Kayaoğlu’nun müzik yönetmenliğini yaptığı “Bir Türkü de Sen Söyle” konseri hafta sonunda Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

İzmitli türkü severlerin ilgi gösterdiği konsere İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, AKÜMDER Başkanı Sabri Mutlu, Balkan Göçmenleri Derneği Altınova Şube Başkanı Hasan Fıçıcı ile türkü severler katıldı. 

İlimizdeki çeşitli korolarda yer alan koro şefleri ile ses sanatçıları Hafize Akar, Hakan Tanır, Orhan İnan, Feyzi Yağcı, Sena Özbinar Açık, Aysel Demircan, Fırat Nadir Bilgin, Sezgin Kürşat, Fethi Çaçan, Behiye Yalçın, Furkan Kayaoğlu, Halil Özçelik, Yasin Koçman ve Büşra Erim-Melih Kahveci (Düet), ülkemizin farklı yörelerinden sevilen türküleri solo olarak seslendirdiler. 

Saz sanatçıları Fahrettin Özdeş, Furkan Kayaoğlu, Serdar Yalçın, Emre Kayacan, Ersin Keman, Rüstem Cem Yılmaz, Uygar Palabıyık, Ahmet Yasin Ayaz, Ercan Ayaz, Haluk Dolanbay ve Yalçın Seyhun, konuk saz sanatçıları Hakan Oral ve Kazım Gürkan da türkülere sazları ile eşlik etti. 

Yelda Özdeş’in başarılı sunumu ve Armelit ve AKÜMDER’in destek verdiği “Bir Türkü de Sen Söyle” konserinde İzmitli olan TRT Ankara Radyosu THM Ses Sanatçısı Reyhan Ediş, konuk sanatçı olarak geldiği konserde muhteşem sesiyle sevilen türküleri seslendirdi, davetlilerden büyük alkış aldı.
 

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