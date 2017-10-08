Bir tutam sanat
Türkiye’nin başta resim, heykel gibi güzel sanatlar alanında olmak üzere her türlü sanat dağılımında en geri kalmış illerinden biri olan İzmit’te son günlerde devam eden çok güzel bir çalışma, görenlerin içini açıyor.
FUAR DUVARINA RESİM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te Doğu Kışla Gençlik parkı içindeki ortak atölyelerinde sanat çalışmalarını sürdüren; zaman zaman önemli resim sergileri açan iki ressam kadınla anlaştı. Fuar alanının Eski Gölcük Yolu’na, eski Carrefour tarafına bakan duvarı üzerine rengarenk tablolar çiziliyor.
GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR
Büyükşehir belediyesi adına çalışmayı sürdüren Moldova asıllı Türk vatandaşı Ecaterina Nicolau ile Vehbiye Başkan, yaptıkları işten büyük keyif aldıklarını, bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söylediler, “Biz çalışırken yanımızdan geçen insanlar, durup yaptığımız resmi seyrediyorlar. Yüzleri gülüyor. Kolaylıklar dileyerek ayrılıyorlar. Bu da çok hoşumuza gidiyor” dediler.
15 GÜN SÜRECEK
İki kadın ressam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin isteğiyle, 5 gün önce işe başladı. Fuar alanının dış cephe duvarında baştan başa rengarenk tablolar yapılacak. Hava şartları çok kötü olmazsa, çalışmanın 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. İzmit’in belli yerlerde büyük tablolara, heykellere, sanat eserlerine gerçekten çok ihtiyacı var.
Ayşegül KALAYCI
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