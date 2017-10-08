Bir tutam sanat 

FUAR DUVARINA RESİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te Doğu Kışla Gençlik parkı içindeki ortak atölyelerinde sanat çalışmalarını sürdüren; zaman zaman önemli resim sergileri açan iki ressam kadınla anlaştı. Fuar alanının Eski Gölcük Yolu’na, eski Carrefour tarafına bakan duvarı üzerine rengarenk tablolar çiziliyor.

GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR

Büyükşehir belediyesi adına çalışmayı sürdüren Moldova asıllı Türk vatandaşı Ecaterina Nicolau ile Vehbiye Başkan, yaptıkları işten büyük keyif aldıklarını, bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söylediler, “Biz çalışırken yanımızdan geçen insanlar, durup yaptığımız resmi seyrediyorlar. Yüzleri gülüyor. Kolaylıklar dileyerek ayrılıyorlar. Bu da çok hoşumuza gidiyor” dediler.

15 GÜN SÜRECEK

İki kadın ressam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin isteğiyle, 5 gün önce işe başladı. Fuar alanının dış cephe duvarında baştan başa rengarenk tablolar yapılacak. Hava şartları çok kötü olmazsa, çalışmanın 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. İzmit’in belli yerlerde büyük tablolara, heykellere, sanat eserlerine gerçekten çok ihtiyacı var.

Ayşegül KALAYCI