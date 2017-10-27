Bir Vefa Toplantısının Düşündürdükleri

Türk Dil Kurumu lügatında vefa, sevgide sebat-sevgi bağlılığı olarak tarif edilir. Akçakoca Kültür Platformu 21 Ekim 2017 akşamı Ahsen Okyar Bey için bir vefa toplantısı yaptı. Bu tür toplantılar genellikle ölümünden sonra bazı insanları anmak ve hatırlamak amaçlı yapılır. Bu vefa toplantısının arkadaşımızın sağlığında, hem de çok yaşlı döneme girmeden yapılmış olması ayrı bir ilgi ve mana katmıştır. Bu tür toplantıların ilgilinin sağlığında yapılması, o şahsı onöre etmekle birlikte bu gibi insanların toplum tarafından daha çok bilinmesi ve örnek alınmasını teşvik edici etkiler taşıması bakımından da ayrıca önemlidir.

Toplantı Selçuk Aslan beyin sunumu, Bülent Uludaş’ın öğrencilerinin yerel folklor oyunu, her bir konuşmacının arkadaşımız ile ilgili hatıralarının paylaşılması şeklinde yapılmış, gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatmıştır. Konuklardan şehrimizin büyüğü sayın Erol Köse’nin şarkısıyla süslediği konuşması, gelen Sn.Alaaddin Büyükkaya’nın ‘’çırpınırdın Karadeniz ‘’ türküsüyle renklendirdiği konuşması geceye ayrı bir zenginlik katmıştır. Konuşmacılardan 75 li yılların devrimci denilen gençlerinden olup bu günün sevilen, başarılı avukatlarından Sn.Hüseyin Acurman’ın , o günlerin ülkücü denilen gençlerinden olan Okyar için söyledikleri önemli idi. Bundan insanlarımızın davranışında hoşgörü, anlayış ve bilginin önemini ortaya koyması bakımından bu tespitler çok manalı ve ders alınacak mahiyette idi. Ahsen Bey için ben de şu tespitleri paylaştım:

‘’ Değerli dostlar, Kocaeli Aydınlar Ocağı, Kandıralı Ahsen Okyar, Kardeşimiz Ahsen Okyar cümlelerinin baş harfleri(KAO)dur. Arkadaşımızın isminin de bu derneklerle örtüştüğünü gösteren bu güzel rastlantıyı paylaşmak isterim.

Akçakoca Kültür Platformu Başkanı Hasan Bey kardeşim ‘’Ahsen Abi için bir vefa günü düşünüyoruz’ dediğinde isabet olur, çok münasiptir cevabını vermiştim. Çünkü bu arkadaşımız şehrimizin sosyal hayatının son 30 yılında kendine has, önemsenecek izler bırakmıştır. Bunların sağlığında paylaşılması ve bilinilirliğinin artırılması faydalı olacaktır.

Ahsen Bey kardeşim 1985’den beri, yani Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın kuruluşunda tanıştığım ve daha sonra bu tanışıklığın arkadaşlığa, dostluğa dönüştüğü isimlerden biridir. Kendilerini ailecek tanıma ve dostluk oluşturmuş olmaktan mutlu olduğumuz bu kardeşimizi, böyle bir toplantı ile değerlendirmek, gönlünü almak ve örnek yönlerini hep beraber paylaşmak, bu tür fedakar adam ve ailelerin örnek alınmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Kendisi ile Kocaeli Aydınlar Ocağı Derneği’miz de halef-selef olmaktan çok daha fazla hukukumuz olmuştur. O,sıkıştığımızda makul bir yol bulma, işi daha iyiye götürme, yol ve yordam bulmada mahir bir çalışma arkadaşıdır. Bu özelliği ile bizlerin topluma yönelik çalışmalarımızda az hata yapma ve faydalı işler ortaya koymada katkısı çok olan bir arkadaşımızdır.

Cemiyetçilikte akçeli işlere bulaşmamanın önemini bilmiş, yaşamış ve arkadaşlarına bunu sürekli hatırlatmıştır. Bir yöneticinin dürüstlük yanında, çok iş hedeflemekle beraber göze görünen bir işi tamamlamadan bir başka işe sarılmamayı da tavsiyeleri arasında bulundurur. Bu tavsiyeleri dost ve arkadaşları için hep doğru yol, doğru iş ve doğru sonuç almaları noktasında etkili olmuştur. Ekip arkadaşlarına iltifat etmeyi bilmesi, onlara değer vermekten de mutlu olması, kadınlara ve gençlere ayrıca önem vermesi diğer bir meziyetidir. Bu iltifatlardan biriside Ocak başkanlığım döneminde eşim Fatma Kahraman’a Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın ‘başkan yenge’ si sıfatını dillendirmesidir. Bu tatlı hatıranın patenti de Ahsen beye aittir.

Kendisine, onun için bulunmaz bir anlayış ve hoşgörü abidesi eşi Nursel Hanım kardeşime, evlat ve torunlarına mutluluk, başarı ve hep faydalı olma arzularında sağlıklı ömürler diler, herkese saygılar sunarım.’’

Böyle bir organizasyona imza attığı için başkan Sn Hasan Uzunhasanoğlu ve yönetimini kutlarım. Bu ve benzeri etkinliklerin artması ve vefalı dostlarımızın çok olması dileği ile…

