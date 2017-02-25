Bir yere Çöp Fabrikası yapmak zorundayız

İlimizin bugün pek çok sorunu var. Trafik, ulaşım, çevre kirliliği, sokak köpekleri, hizmet üretmedeki yavaşlık ve umursamazlık diye başlayıp, listeyi uzatabiliriz.

Bu kadar küçük bir arazi üzerinde kurulmuş ve nüfusu her yıl 50 bin kişi (önemli bölümü de yetişkin) artan bir kentin 5-10 yıl sonra yaşayacağı en büyük sorunlardan biri ise bu kentten toplanan çöplerin depolanması ve imhası olacaktır.

Hesap ortada. İlimizde kişi başına günde 1 kilo evsel atık çıkıyor. Şu sıralar nüfus 1.6 milyonun üzerinde. Yani evlerden günde 1.8 ton çöp çıkıyor. Birkaç yıl sonra kent nüfusu 2 milyonu, kentten günde toplanan evsel atık miktarı 2 tonu bulacak.

Evlek atıklar Durhasan bölgesinde, mevcut Tehlikeli Katı Atık Yakma Tesisi çevresindeki depolama alanında toplanıyor. Bu alan da doldu. Birkaç yıl sonra kentten toplanan çöpleri koyacak yerimiz kalmayacak. Kentin her köşesinden toplanan çöpleri mümkün olan en ekonomik nakliye koşulları ile bir yere götürüp boşaltmamız gerekiyor. Artık açık alanda çöp depolama tesisi düşünemeyiz bile. Bugün Outlet Center’in bulunduğu eski Gölcük Yolu kenarındaki eski çöplüğü hatırlarsınız. Yeniden öyle bir yer yapalım ister misiniz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir bu kent için zorunlu olan ve en geç 3 yıl içinde yapılması gereken çöp fabrikası için yer arayışındaydı. Dilovası bölgesinde bir yer bulundu. Çok uygundu. Ama o bölge insanı siyaseten tahrik edildi. Dilovası halkı, 2014 ve 2015 yıllarındaki seçimler öncesi kalkıp İzmit’e Büyükşehir Belediyesi’nin önüne kadar geldiler. Protesto gösterileri yaptılar. Verdikleri kararların arkasında durma özelliğinden yoksun bizim yöneticilerimiz siyasi kayıptan korkup, Dilovası bölgesinde Çöp Fabrikası kurmaktan vazgeçti. Sonra, Körfez ile Derince ilçelerinin arasında kuzey tarafında uygun bir yer bulundu. Ama burası içinde o bölgenin insanları, hatta AK Partili Körfez ve Derince Belediye Başkanları bile başkaldırdı. Büyükşehir yine vazgeçti.

Bu konuyu yakından takip eden kişilerden biriyim. Büyükşehir, yeni uygun yer aramaya başladı. Üniversiteden bilim adamları işin içine girdi. Bir çöp fabrikası yapacak yer bulmak kolay değil. Zaten ilimiz arazilerinin önemli bölümü, İstanbul İSKİ için su havzası gözüküyor. Çöp fabrikasının nüfusun yoğun olduğu bölgelerden toplanacak çöplerin en ekonomik şekilde nakledilebileceği konumda olması gerekiyor. Titiz çalışma yapıldı. Körfez’in güneyindeki bölgede yer yok. Kuzeyindeki bölgede kağıt üzerinde uygun gözüken birkaç alan var. Dilovası, Körfez seçenekleri de ortadan kalkmış. Umuttepe’nin kuzeyinde, en yakın yerleşim merkezine kuş uçuşu 8-10 kilometre mesafede uygun yer bulundu. Burası öyle gelişigüzel seçilmedi. Evet, Çöp Fabrikası’nın oraya yapılması halinde ağaç kesilmesi lazım. Ama toplum için, bir şehrin geleceği için çok önemli bir yatırım yapılacaksa, ağaç kesilebilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 15 yıllık dönemde o çöp fabrikası için kesilmesi gerekecek ağaçların belki 100 katını bu kentte dikti.

Kocaeli için yapılacak çöp fabrikasının projeleri hazır. Avrupa’daki bire bir örnekleri yerleşim alanlarının içinde faaliyet gösteriyor. Bu konuda en medeni ülkelerden biri Norveç. O ülkede bizim kentte yapılması planlanan tesisten 8-10 tane var. Norveç halkının çöpleri o tesislerin kapasitesine yetmediği için, çevre ülkelerden parayla çöp ithal ediyor, tesisleri çalıştırıp, enerji üretiyorlar.

Uzman görüşüne her zaman saygı duymuşumdur. Bizim ilimizde Kocaeli Akademik Odalar Birliği diye bir oluşum var. Mühendis, tabip odalarının işbirliğinden oluşuyor. Çöp Fabrikası ile ilgili bir rapor hazırlamışlar. Büyükşehir’in seçtiği yerin uygun olmadığına dair bir rapor Kocaeli Tabip Odası tarafından açıklandı. Rapor, “Belirlenen o bölgede çöp fabrikası olmaz” diyor. Mutlaka değerli akademisyenlerin, değerli hocaların kaygılarının haklılık payı vardır. Ama düşünün Sefa Sirmen dönemini. Alikahya’daki mevcut Tehlikeli Katı Aktık Yakma Tesisi’ni (İZAYDAŞ) yapmaya kalktığında şimdi iktidarda bulunan siyasi görüşün mensupları ayaklanmış, halkı tehdit etmişti. Ben şimdi O İZAYDAŞ’ın altında oturuyorum. Evimin balkonundaki manzaram çöp fabrikasının bacası. Rahatsız değilim. Türkiye, o tesisin benzerlerini yapmaya çalışıyor.

Evsel atıklar için bir yakma ve enerji üretme tesisini yapmak zorundayız. Aksi halde birkaç yıl sonra bu şehirde çöplerin arasında yaşamak zorunda kalırız. Araştırmalarla bir yer bulundu. Başka öneriler getirilebilir. Başka seçenekler sunulabilir. Ama bu kentin geleceğini düşünen aydın insanların, “Çöp fabrikası yapılmasın” deme lüksü yoktur. Bu şehirde biz yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Çöp fabrikası konusunda siyasi polemikleri bir kenara bırakıp, kentin geleceği açısından en doğru yeri ve projeyi bulmak konusunda iyi niyetli bir çabanın içinde olmalıyız.

Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de bu çok önemli projeyi daha fazla sürüncemede bırakmadan, daha geniş bir tartışma alanı yaratmadan harekete geçmesi, somut adımları bir an önce atması gerekiyor.

Referandum yarışı bugün resmen başlıyor

Türkiye, 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. TBMM’de 330’un üzerinde oyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’ne geçiş sistemi konusunda son sözü vatandaş söyleyecek.

Bütün demokratik ülkelerde “Referandum” ülkelerin, o ülkelerin vatandaşları ve geleceği ile ilgili önemli konularda başvurulan müessesedir. Türkiye de genç demokrasisini ilerletmek, bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden kaynaklanan sıkıntılarını çözebilmek adına kimi zaman radikal değişiklikler yapmak zorunda kalıyor ve 12 Eylül 1980 döneminde hazırlanan, bugün Türkiye’ye dar gelen mevcut Anayasa’daki değişiklikler için halk oylamasına gidiyor.

Aslında 16 Nisan’la ilgili tartışmalar ülkemizde çok önceden başladı. “EVET”çiler ile “HAYIR”cılar birbirlerine çok ağır sözlerle saldırdı. Zaten toplum bölünmüş durumda. Birbirinden nefret eden, birbirini düşman gören insanlar topluluğu haline geldik. Başlangıçtaki karşılıklı sert üsluptan çok ciddi rahatsızlık duyan kişilerden biriydim.

Özellikle “EVET”i savunan kanadın “Referandumda hayır diyenler teröristtir” yaklaşımı çok ters tepti. AK Parti kanadı, bu söylemi bıraktı. HAYIR kanadı da bir süredir üslubunu biraz yumuşattı. Bugün, AK Parti 16 Nisan referandumu için propagandanın tanıtım toplantısını yapacak. İlimizden de yaklaşık 2 bin AK Partili gidiyor. Ankara Arena’da 40 bin kişi toplanacak.

Coşkulu bir toplantı olacağından kuşku yok. Ama üslup ne olacak. Son günlerde özellikle Başbakan Yıldırım tarzını hayli yumuşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “CHP’ye, HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımdan bile EVET oyu bekliyorum” diyerek, elini herkese uzattı.

Bu üslubun devamı gerekiyor. Emin olun, 16 Nisan referandumundan çıkacak sonuç, hiç birimizin hayatında ülkemizin mevcut yönetiliş biçiminde çok önemli değişiklikler yapmayacaktır. Bu referandumdan, halkın öyle veya böyle vereceği karardan korkmanın, sizin gibi düşünmeyen insanları düşman, terörist gibi görmenin hiçbir anlamı ve mantığı yoktur.

Türkiye 16 Nisan’a daha fazla bölünmeden, daha fazla düşmanlaşmadan, daha fazla kavga etmeden ulaşmalıdır. Bugün Ankara’da AK Parti’nin yapacağı toplantıda ortaya konulacak tarz ve söylemler 16 Nisan’a hangi ortam ve şartlarda gideceğimizin de belirleyicisi olacaktır.