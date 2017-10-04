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Bir yıl gecikti

Bir yıl gecikti

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası için geçici kabul yapıldı. Müteahhit firma, istenen son eksikleri tamamlıyor. Yeni hastanenin yeni cihazları da geldi. Önümüzdeki günlerde montaj işlemine başlanıyor.

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29 EKİM 2016’DA BİTECEKTİ

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası, eski hastane binasının yanındaki Orman İşletmesi’ne ait arazide 2015 yılı ocak ayında başladı. Hedef 29 Ekim 2016’da bitirmekti. İlimizdeki bütün devlet işleri gibi bu proje de gecikti. İnşaat alanında önceden düşünülenden daha fazla kazık çakma gereğinin ortaya çıkması, bu gecikmenin temel nedeni olarak gösteriliyor. 

BU YIL İÇİNDE AÇILACAK

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası, büyük olasılıkla bu yıl bitmeden açılacak. Artık çok eski ve köhne olan mevcut eski binanın da yıkılıp, yerinde kent meydanı ve otopark yapılması planlanıyor. Yeni hastanenin acil ve poliklinik girişleri için yeni trafik düzenine ihtiyaç var. Bu konuda henüz hiç çalışma yapılmadı.
 

Şennur YILDIZ

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