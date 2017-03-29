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Bir yılda 14 bin 142 nikâh

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Bir yılda 14 bin 142 nikâh
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2016 yılı evlenme istatistiklerini açıkladı.

Kocaeli’de 2016 yılında evlenen çift sayısı 14 bin 142 oldu. Türkiye ortalamasının aksine, Kocaeli’de evlenen çift sayısı bir önceki yıla oranla arttı. En çok evlenme 2978 çiftle İzmit’te. Kandıra ise, 345 çiftin evlenmeyle en az evliliğin yaşandığı ilçe oldu.

Türkiye’de 2016 yılında evlenen çiftlerin sayısı 594 bin 493 oldu. Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken, 2016 yılında bu tablonun % 1,4 oranında azaldığı görüldü.

Kocaeli’de ise 2016 yılında evlenen çift sayısı 14 bin 142 oldu. Türkiye ortalamasının aksine, Kocaeli’de evlenen çift sayısı bir önceki yıla oranla artış gösterdi. Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 13 bin 716 iken, 2016 yılında % 3,1 artarak 14 bin 142 oldu. İlçelere göre en çok çift İzmit’te evlenirken, en az çiftin evlendiği ilçe Kandıra oldu. 2016 yılında ilçelere göre evlenme sayıları çift olarak şöyle: İzmit (2.978), Gebze (2.827), Darıca (1.541), Körfez (1.201), Gölcük (1.156), Derince (1.002), Çayırova (825), Kartepe (758), Başiskele (624), Dilovası (468), Karamürsel (417), Kandıra (345).

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