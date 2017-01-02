  • BIST 77.699
  • Altın 130,809
  • Dolar 3,5341
  • Euro 3,7180
  • Kocaeli -4 °C

Bir yılda verilen ruhsat sayısı...

»
Bir yılda verilen ruhsat sayısı...
İzmit Belediyesi’nden, 2016 yılı yıl içinde bin 256 adet yapı ruhsatı verildiği açıklandı.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, vatandaşların talepleri üzerine kurallara uygun bin 256 yapıya gerekli ruhsatları düzenlenerek hak sahiplerine teslim edildi.

KANUNA GÖRE

Belediye yetkilileri, taleplerin tümünün en ince ayrıntısına kadar değerlendirildiğini belirterek, “Amacımız, sorumluluk alanımız içerisinde estetik açıdan çevreye uyum sağlayan binalar yaptırmak, modern şehircilik anlayışı içerisinde en hızlı hizmeti vermek ve en sorunsuz çevre oluşturmaktır. Vatandaşların inşaat yapma talebi Müdürlüğümüz Yapı Ruhsat Birimi tarafından değerlendirilerek ilgili kanuna göre ruhsatlar düzenlenmektedir” dediler.

Bu haber toplam 655 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mekke’nin Fethi kutlamasına büyük ilgi01 Ocak 2017 Pazar 15:50
  • Ömür Taşkın baba oldu01 Ocak 2017 Pazar 14:40
  • Acil kan aranıyor01 Ocak 2017 Pazar 13:46
  • Büyükşehir’in çevre ve altyapı çalışmaları İstanbul’da anlatıldı01 Ocak 2017 Pazar 13:31
  • 3 günde 1786 başvuru01 Ocak 2017 Pazar 12:45
  • Başhekim Cantürk'ün acı günü01 Ocak 2017 Pazar 12:17
  • 2017'ye ilk merhaba diyen Defne bebek oldu01 Ocak 2017 Pazar 10:30
  • KYÖD yine coşkuluydu01 Ocak 2017 Pazar 09:30
  • Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı01 Ocak 2017 Pazar 00:47
  • Yürüyüş yolunda yılbaşı heyecanı31 Aralık 2016 Cumartesi 21:34
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti