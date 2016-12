BİR YILI DAHA YOLCU ETTİK, AMA NASIL.?..

Yaşamımızdan geçen onlarca yıldan bir tanesini de bu hafta sonu yolcu edeceğiz.. Evet gitti.. Gitti de nasıl gitti.? Neler bıraktı ardında.? Ne acılar, ne sönen ocaklar, ne sel olup akan yaşlar.. Onlar yolcu, biz hancı.. Hep geldiler, gittiler.. Arkalarından söylenmedik söz, etmedik beddua bırakmadık.. Adeta kendi beceriksizliklerimizi, kendi sorumsuzluklarımızı ve kendi vicdansızlıklarımızı geçen yıla yükleyerek günahlardan arınarak, saçmalıklarla avunduk aklımız sıra.. Sonra, devamlı gelen yıldan medet ummayı gelenekselleştirerek sürdürdük.. Aslında kendimi bildim bileli giden hiç bir yıldan memnun kalmadık.. İnsanların yapısında var olan vefasızlığı, en çok ta zavallı, cefakar yıllardan çıkardık desem yeridir.. Hiç aklımıza gelir miydi veda ettiğimiz yılın içinde ne acı sürprizlerin gizli olduğu.. Ne kalleşliklere gebe olduğu.. Hele de hayatta küçük mutluluklarla yetinmeye çalışan orta halli sade vatandaşın başına geleceklerden haberi mi vardı.? Tam tersine karınca kararınca güzel şeyler bekliyordu yeni gelen yıldan.. Ne hayaller ne beklentiler..

Bakınız, yeni gelen yıldan neler istedik, neler bekledik ve hayal ettik, bilmem saymama gerek var mı.? İlk atılım piyango biletleriyle başladı.. Sonra mutluluk ve neşe içinde yeni bir yıla girmek, ardından gelecek günlerinde aynı mutlulukla geçmesini garanti altına almak iç güdüsüyle güzel bir gece, herkesin arzusu değil miydi.? Yeni yıla girerken yaşanan seremonilerin en hoş yanı da buydu işte.. Tatlı bir heyecanın sarması her yanı.. Çarşı, pazar şenlenir.. Herkes gücüne göre o akşamı coşkulu ve bereketli geçirmek ister. Tek amaç, yeni seneye içinden geldiğince, nasıl mutlu olunuyorsa öyle başlanmasıdır.. Bizim, yani Müslüman toplumunun “yılbaşına” bakış açısı bu değil midir.? Bu küçücük mutluluk oyununun ne dine, nede imana zarar vereceğini aklıselim kimse düşünemez, biliyorum.. Bu neşeli geçmesi dert edinilen gecenin hemen ardından, yani daha ertesi gün, yeni gelen yıldan beklentiler teker teker çıkmaya başlar ortaya.. Ve, dediğim gibi insanlardan kaynaklanan tüm olumsuzluklar, yılın sırtına yüklenir yavaş yavaş..

Dünyanın her yanında insanlar kendi gelenek, görenek ve bakış açılarına göre karşılar yeni yılı.. Onlarda medet umar mutlaka yeni gelecek günlerden.. Sanki bir şeyler değişecekmiş gibi.. Ama bu böyle işte.. Bir bakalım mı batı ülkelerinin bizim yaslarla dolu yolcu ettiğimiz eski yılın yerine gelecek olan taptazesini nasıl karşılıyorlarmış..

Işıl ışıl süslenir şehirler..Hediyeler alır insanlar birbirine.. Sevindirirler yakınlarını.. Çam ağaçları özel önem taşır süslemeleri arasında.. Evet, çam ağaçları süslerler, bütün maharetleriyle.. Görsel olarak büyüler insanları bu güzel ağaç süslemeleri.. Ne kadar güzel değil mi.? Zaten bizi ilgilendiren de, insanların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi ve yardımlaşması değil mi.? Tamam da, bazen merak ediyor insan.. Mesela yeni yıl kutlamalarında Çam Ağacının neden ön plana çıktığı gibi.. Yada şöyle sormak isterim sizlere.. Yabancıların neden çam ağacı süslediği hiç merakınızı çekti mi.? Eh “Bu yeni yıl yazısının sonunu tatlı bağlayalım bari” düşüncesiyle bu konuya ait bulduğum hikayeyi size yazıyorum.. Hem de tüm insanlığa huzur dolu bir yıl dileyerek yazıyorum sevgili okurlarım.. Benim, merak edipte nedenini bilemeyen dostlarıma hediyem olsun..

Binlerce yıl önce insanlar çam ağaçlarının sihirli olduğuna inanırlardı. Çünkü kış gelince bütün ağaçlar çıplak kalıp, yapraklarını dökerken çam ağaçları, yemyeşil kalmaya devam ederlerdi.. Bu yüzden çam ağacını hayatın bir sembolü ve güneş ışığının baharın yeniden geleceğinin bir işareti olarak görürlerdi.. Ayrıca Almanya’da Martin Luther, karlı bir kış gecesi evine dönerken, ağaç dallarının arasında ışıldayan

yıldızları görmüş ve o kadar hoşuna gitmiş ki, evine girince ailesine anlatmış.. Ama gördüğünün kelimelerle anlatmaya yetmeyeceğine karar vermiş olacak ki, dışarı çıkıp küçük bir ağaç kesip gelmiş.. Ağacı yanan mumlarla süslemiş.. Işıldayan görüntü herkesi büyülemiş.. İşte ondan sonra bu bir gelenek olup çıkmış.. Tüm dünyaya yayılmış.. İngiltere’de Kraliçe Vikteria, Prens Albert ile evlendiği gün Winstor şatosunda bir yılbaşı çamı yapılmış.. Daha sonra, göçmenlerle bu gelenek Amerika’ya da taşınmış..

Başka bir dini efsaneye göreyse; İsa’nın doğum gününde, tüm canlılar, bitkiler, herkes hediye getirmişler.. Örneğin zeytin ağacı, zeytin, hurma ağacı, hurma, elma ağacı, elma vs vs.. Her ağaç kendi meyvesini getirmiş.. Ama küçük çam ağacının getirecek hiç bir hediyesi yokmuş.. Ve büyük ağaçlar onu göze görülmeyecek derecede arkaya itmişler.. Çam ağacı çok üzülmüş bu duruma.. O zaman bir melek çam ağacına acımış. Ve bir gurup yıldıza gelip çam ağacının dallarına konmaları için görev vermiş.. Bebek İsa bu hoş görünümle ışıldayan çam ağacını görünce gülmeye başlamış ve onu kutsamış.. Sonra her yılbaşında, çam ağaçlarının her zaman çocukları memnun etmesi için ışıklarla donanmasını dilemiş..