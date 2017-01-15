Bıraktığımız yerden devam

Kısa bir devre arası tatilinin ardından profesyonel ligdeki temsilcilerimiz ikinci yarının startını bugün veriyor. Başarılı bir ilk yarı geçirdik. Dileğimiz devamının gelmesi ve tabi sonunun iyi bitmesi. Tüm takımlarımıza yürekten başarı dileyerek günün maçlarıyla ilgili analizime geçiyorum. Her zamanki gibi göz bebeğimiz Kocaelispor’dan başlıyorum. Sezon başında 3.Lig’e yeni çıkmış, transfer yasağı olan takımın ilk yarıyı 31 puanla ikinci bitirebileceğini öngörebilmek elbette uzak bir olasılıktı. Ancak ilk yarı sonunda neler yapabileceğimizi görmüş, rakipleri tanımış olarak bu grupta Play-Off’a kalırız, hatta şampiyonluk neden olmasın diyebiliyoruz. Bu yolun sonu inşallah 2.Lig olacak inancı ve umuduyla ikinci yarıya BAL’dan bir hesabımız olan, camia için anlamı büyük Tekirdağ deplasmanında başlıyoruz.

OLMAYANLARIN YERİNE KİMLER OYNAYABİLİR?

Önemli eksiklerimiz var. Hamza zaten üç maçtır yoktu, nihayet bugün cezasını tamamlayacak. Kaptanın önemli olduğu kadar anlamı büyük maçta olmayışına çok üzüldüğünü biliyorum. Ama kabahat kendisinde. Kadir Öge sol bekte istikrarıyla öne çıkan bir isim. 2.5 yılda oynamadığı maç sayısı bir elin parmakları kadar bile değil. Ne yazık ki, bugün yok. Mecburen takımın jokeri Ali Keten iş başında olacak. Ümit Hoca Ali’yi sola çekip, stoperde Murat’ın yanında Kemal’i görevlendirecek. Erol Beylerbeyi maçında verilen şansı kullanamayınca Kemal fırsat buldu. Dilerim bunu değerlendirir. Kaleci Yusuf’un sakatlığına elbette üzüldük ancak kenarda iki deneyimli isim olduğu için önemli bir eksik olmadığı düşüncesindeyim. Hafta içinde idmanlardan gelen haberler Kılıç’ın formaya yakın olduğu yönündeydi. Diliyorum ki, ilerleyen süreçte Can Emre’ye de sıra gelir. Zira yetenekli isme yazık oluyor.

SİNAN PEKTEMEK’SİZ BAŞLAMAK

Devre arasının tek hoş olmayan olayı Sinan Pektemek’in kamptaki disiplinsiz davranışıyla kadro dışı bırakılmasıydı. İkinci yarıya Sinan’sız başlayacağız ve üstelik ne zaman döneceği de belirsiz. Bu durum teknik ekibi ve taraftarı ister istemez düşündürüyor. Sinan’ın 2.5 yılda yaptığı katkı ortada. Onsuzluk hiç kolay olmayacak. Dilerim bu süreç uzun sürmez. Sinan’ın yokluğunda bugün santraforda büyük olasılıkla Oğuzhan’ı göreceğiz. Ozi iyi bir kamp dönemi geçirdi, bir hayli formda. Bugün gol, goller bekliyoruz ondan. Hafta içi çift kalede döktüren İshak kenarda iyi bir alternatif olarak hazır bekleyecek. Gölcük maçında Mesut yoktu, bugün var. Bu dönüş çok önemli. Orta alanda meşhur üçlü görev başında olacak. Burak Süleyman’ın da kamptaki maçlarda çok iyi oynadığı bilgileri almıştık. İlk yarıda cezalardan oynamaya fırsat bulamayan Burak Süleyman kardeşimin ikinci yarıda yeteneklerini konuşturarak takıma önemli güç katmasını bekliyoruz.

AMAN BİR TATSIZLIK ÇIKMASIN

Tekirdağspor ilk yarının sonlarına doğru yaşadığı maddi sorunlar yüzünden ciddi bir irtifa kaybetti, üst üste kötü sonuçlar aldı. Takımın dağılması söz konusuyken Belediye Başkanının devreye girdiği haberlerini aldık. Mevcut kadroyu korumuşlar. Bir iki takviye yapmışlar ama bugün yetişmeleri beklenmiyor. Kuşkusuz ki, iki sezon önce BAL’daki şampiyonluk yarışı ve Tekirdağ’daki finalde yaşananlardan ötürü bugünkü maçın motivasyonu, havası her iki takım için de çok farklı olacak. Tekirdağ taraftarı belki de tribünleri dolduracak. Bizden de 400 taraftar tribünde olacak. Tekirdağ taraftarı içinde tahrikçiler çıkabilir. Bizim taraftarın çok dikkatli olması gerekiyor. Hodri Meydan Taraftar Grubu lideri Özgür Taşkıran hafta başında, “İki yıl önce yaşananları gündeme getirmek doğru değil, Tekirdağ ile aramızda bir husumet yok” diyerek noktayla koydu. Dilerim tribünlerde en küçük bir tatsızlık çıkmaz.

Başarılı bir ilk yarı geçirdik, devre arası kampını da iyi değerlendirdik. Takımımıza sonsuz güven duyuyoruz. Nerede kalmıştık diyor, Tekirdağ’ı yenerek bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz.

KOCAELİ BİRLİK LİDER OLABİLİR

Kısaca diğer profesyonel takımlarımızın maçlarına bakalım. Kocaeli Birlik kısıtlı bütçe ve yaşadığı sahipsizliğe rağmen çok başarılı bir ilk yarı geçirdi. Devrede takımdan iki isim ayrıldı. Teknik patron şampiyonluk için takviye talebinde bulundu ama şu ana kadar transfer tahtası açılamadığı için bu mümkün olmadı. 31 Ocak’a kadar süre var. Başkan Yılmaz’ın umudu var. İnşallah diyelim. Büyük bir fırsat söz konusu. Sıkıntı yaşanan yerlere takviye yapılmalı. Ancak bu mümkün olmasa bile ben bu ekiple sonuna kadar yarışın kovalanacağını düşünüyorum. Bugünkü Kömür maçı çok kolay değil. Aradan sonra ilk maçlar hep zordur. İlk iki takımın zorlu deplasmanlarda puan kayıpları muhtemel gibi gözüküyor, Birlikspor’un lider olma ihtimali var. Haydi hayırlısı diyelim.

GÖLCÜK, DERİNCE VE DARICA G.B

Gölcükspor ilk yarının ortalarından itibaren iyi form yakamadı, üst üste 9 maç kaybetmedi. İyi bir devre arası kampı geçirdikleri yolunda bilgiler de aldık. Kartal engelini aşarak bıraktıkları yerden devam etmelerini bekliyorum. Derincespor başarısız geçen ilk yarının ardından kadroda büyük değişime gitti. İkinci yarıda işlerinin kolay olmadığı ortada. Tire’yi yenerek moralli bir başlangıç yaparlar inşallah. Darıca G.B de ilk yarının sonlarında müthiş bir hava yakalamıştı. Sarı-Yeşilli ekibin aynı tempoda devam etmelerini bekliyoruz. Bu arada bugün BAL’da da ikinci yarı başlıyor. Gözler Hereke Yıldız-Gebze derbisinde olacak. Nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekliyoruz.

