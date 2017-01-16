Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2016 bütçe sonuçlarına ilişkin, "Bütçe açığında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız. Bu, ekonomimizin güçlü olduğunun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın başında 29,7 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının, 2016 başlangıç hedefinin 430 milyon lira altında gerçekleştiğini hatırlattı.

Aralık ayındaki 27 milyar lira bütçe açığı ile 2016 bütçe açığının toplam 29,3 milyar lira olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Bütçe açığında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız. Bu, ekonomimizin güçlü olduğunun bir göstergesidir. Umarız 2017 yılında denk bütçeyi yakalarız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine de değinen Zeytinoğlu, geçen yılın ekim ayında işsizlik oranının bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan yükselerek yüzde 11,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, iş gücüne katılım oranının düşmesine rağmen işsizlik oranının yükseldiğine dikkati çekerek, "Ne yazık ki genç nüfusumuza yeteri kadar istihdam sağlayamıyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümünün yeni yatırımlar ve üretim artışıyla mümkün olacağını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.