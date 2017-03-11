Birlik 1 puana üzülmedi

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlik, Sivas Belediye deplasmanından beraberlikle dönerek Play-Off mücadelesinde önemli bir puanın sahibi oldu.

Erzurum’da sakatlanan kaleci Fatih Öztürk ile sarı kart cezalısı Uğur Işıkal’ın kadroda olmadığı maçta sakatlığı süren Onur Garip de yedek kulübesinde oturdu. Öte yandan karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda protokol takip etti. Oldukça etkili isimlerin desteğini arkasına alan Sivas Belediyespor, kendi yağıyla kavrulmaya çalışan Kocaeli Birlikspor’u mağlup edemedi.

AKYEL’DEN DEĞERLENDİRME

Teknik patron Fatih Akyel yaptığı değerlendirmede, “Bizim için gerçekten zor bir maç oldu. Rakibin kaçırdığı bir iki tane net pozisyon var. Bizim de kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Sonuçta berabere bitti. Bizi arkamızdan play-off yolunda kovalayacak olan bir takım. Gerçekten iyi bir takım Sivas. Kendi sahasında da iyi oynuyor. Geçen hafta Erzurum’u deplasmanda yendik. Buradan da yenilmeden dönmek özellikle önemliydi” dedi. Liderle arasındaki fark 9’a çıkan, şampiyonluk mücadelesinde artık havlu atan temsilcimiz Play-Off’a kalarak 1.Lig umutlarını sürdürmeye çalışacak. Kırmızı-Beyazlılar bu hafta evinde Pendik ile oynayacak.