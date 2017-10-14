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Birlik, Amed Sportif’e konuk

Birlik, Amed Sportif’e konuk

Genç kadrosuyla ligde var olma mücadelesi veren 2.Lig Kırmızı gruptaki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, 8’inci hafta mücadelesinde yarın Amed Sportif’e konuk olacak.

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Geçtiğimiz hafta Sancaktepe karşısında beklemediği bir sonuçla karşılayan Kırmızı-Beyazlılar zorlu deplasman maçında moral bulmaya çalışacaklar. Temsilcimizde cezalı futbolcular Emrecan, Semih ve Kemal yarın yok.

Teknik sorumlu Cem Sinan Vergül, ligin dişli takımları arasında yer alan Amed Sportif karşısında puan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksinde oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak maçı Hatay bölgesinden Hamit Basık yönetecek. Diyarbakır temsilcisi ligdeki ilk üç iç saha maçında henüz galibiyet alamadı.

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