Birlik, Anadolu Üsküdar’a konuk 

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor, 19’ncu hafta mücadelesinde düşme hattında bulunan Anadolu Üsküdar’a konuk oluyor.

Haftaya liderle aynı puanda ikinci sırada giren Kırmızı-Siyahlılar puana şiddetle ihtiyacı olan rakibi karşısında kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Kırmızı-Beyazlı ekipte sakat veya cezalı bulunmuyor. Burak, Umut ve iki Uğur sarı kart ceza sınırında.

Maltepe evinde oynadığı 8 maçın sadece birini kaybetti. İstanbul ekibi kalan 7 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Körfez’deki ilk maç ekibimizin 2-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Çorum bölgesinden Celal Bayraklı yönetecek. Grup lideri İstanbulspor evinde Hacettepe karşısına çıkarken, Erzurum Büyükşehir de yine kendi sahasında Karagümlük ile oynayacak.