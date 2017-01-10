Birlik başladı

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, pazar günü evinde Zonguldak Kömür ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçıyla ilgili hazırlıklara dün başladı.

Teknik sorumlu Fatih Akyel çalışma bitiminde Antalya kampını değerlendirip, ikinci yarıyla ilgili düşüncelerini söyledi.

KAMPI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİK

Kamp dönemini ve oyuncuların performanslarını değerlendiren teknik direktör Fatih Akyel, “14 günlük kampımızı hava şartları nedeniyle orada mahsur kalmamak için bir gün erken bitirdik. Güzel bir kamp geçti. İyi çalıştık. Sıkı antrenmanlar yaptık. Takımda herkes fizik kapasite olarak gayet iyi duruma geldi. 3 tane hazırlık maçı yaptık. Ortam, kaldığımız yer ve sahalar güzeldi. Futbolcularımız da kampa hemen uyum sağladı. Zaman zaman ufak tefek sakatlıklar ve bu yüzden 1-2 gün dinlendirdiğimiz oyuncularımız oldu. Onun dışında aksaklık yaşamadık. Şuan için sakat oyuncumuz yok. Tüm oyuncularımız hazır” dedi.

İKİ İSİMLE YOLLARI AYIRDIK

İki oyuncumuzla yolların ayrıldığını belirten teknik patron, “Emre Öztürk ve Raif Demir ikinci yarıda bizimle olmayacaklar. Raif iyi bir oyuncu. Ama kendisi kafa olarak burada olmadığını, yeni nişanlandığını, memleketi olan İnegöl’de futbol yaşamına devam etmek istediğini söyledi. Biz de kafa olarak burada olmadığında hemfikirdik. Antrenman ve maçlara da baktığımızda iyi kamp dönemi geçirmedi ve bize faydalı olmayacağını düşündük. Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Emre Öztürk ile yollarımızı ayırmaya da 15 gün öncesinde karar verdik. Kendisine de orada bunu tebliğ ettik” şeklinde konuştu.

YENİ GENÇLERDEN MEMMUN KALDIK

Alt yapıdan çıkarılan iki genç oyuncunun kamp performansını yorumlayan Akyel, “Giden oyuncularımıza karşılık alt yapıdan 2 genç oyuncumuz geldi. Berat ve Melih. Kamp dönemi boyunca onlardan da çok memnun kaldık. Takıma hemen uyum sağladılar, ağabeyleriyle kolay anlaştılar. Yaşları küçük, ilerde çok iyi oyuncu olacaklar, tecrübe kazandıktan sonra iyi yerlere gelecekler. 12-13 günlük performanslarına bakarak ‘Kesin oynatacağız’ diyemem ama sezon içinde antrenmanlardaki durumlarına bakarak zaman zaman kullanabiliriz” dedi.

TRANSFERİN AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Transfer yasağı konusuna değinen Akyel, “Başkanımızla ve yönetimle konuştuğumuzda transferin açılacağını söylediler. Ona göre planlama yaptık. 2 tane oyuncu gönderip 4 tane almayı planlıyoruz. İyi bir ekibiz ama takviye şart. Zaman zaman oyuncu sakatlandığında ya da cezalı duruma düştüğünde yerine oynayacak oyuncuya ihtiyacımız var. Transfer açılırsa çok iyi olacak. Liderin 1 puan gerisindeyiz. Ligin ikinci yarısında çok daha ağır zeminde oynayacağız. Sakatlık olması da muhtemel. Transferin açılmasını bekliyoruz. Açılmazsa da elimizdeki kadromuzla en iyiyi yapmaya çalışacağız” dedi.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Bu haftaki Zonguldak Kömür maçına da değinen Akyel, “En önemli oyuncularımızdan Onur Garip sarı kart cezalısı olacak. O bölgede oynayacak Aydın var, Gürkan var. Haftanın başındayız. Oyuncuların antrenman performansına bakıyoruz. Hastalanan, sakatlanan, cezalı duruma düşen oluyor. Oyuncu durumumuza ve rakibimize göre oyun formatımızı belirliyoruz. Rakibimiz fena takım değil. İlk maçı 1-0 kaybetmiştik. Bu kez kazanan olmak istiyoruz. İyi başlamak ve devamını getirerek hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.