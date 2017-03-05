Birlik, büyük iş başardı:0-1

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün zirve yarışı yaptığı en önemli rakiplerinden Erzurum Büyükşehir’e konuk oldu.

Ligde son üç maçta kazanamayan, 7 puan kaybı yaşayan Kırmızı-Beyazlı ekip, bu zorlu deplasmanda Onur Garip’in attığı golle 1-0 galip geldi, iddiasını devam ettirdi.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligin ikinci yarısına kötü başlayan, son 3 maçında puan kayıpları yaşayan Kocaeli Birlikspor, bugün Erzurum Büyükşehir karşısında ilk yarıda çok fazla etkili değildi. Bu yarıda ev sahibi ekip, taraftarının da desteği ile baskılı oynadı, Kocaeli Birlikspor rakibine gol şansı vermedi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında oyunda denge vardı. İkinci yarı oyuna giren Onur Garip, Turgay’ın pasında topu filelere gönderdi, bu golle temsilcimiz 3 maç aradan sonra kazanıp, yeniden yarışa ortak oldu.