  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 22 °C

Birlik, büyük iş başardı:0-1

»
Birlik, büyük iş başardı:0-1
2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün zirve yarışı yaptığı en önemli rakiplerinden Erzurum Büyükşehir’e konuk oldu.

Ligde son üç maçta kazanamayan, 7 puan kaybı yaşayan Kırmızı-Beyazlı ekip, bu zorlu deplasmanda Onur Garip’in attığı golle 1-0 galip geldi, iddiasını devam ettirdi.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligin ikinci yarısına kötü başlayan, son 3 maçında puan kayıpları yaşayan Kocaeli Birlikspor, bugün Erzurum Büyükşehir karşısında ilk yarıda çok fazla etkili değildi. Bu yarıda ev sahibi ekip, taraftarının da desteği ile baskılı oynadı, Kocaeli Birlikspor rakibine gol şansı vermedi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında oyunda denge vardı. İkinci yarı oyuna giren Onur Garip, Turgay’ın pasında topu filelere gönderdi, bu golle temsilcimiz 3 maç aradan sonra kazanıp, yeniden yarışa ortak oldu.

img_3802.jpg

Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSİ Spor, 2.Lig’e yükseldi05 Mart 2017 Pazar 16:13
  • Kocaelispor zorlu virajı aştı! 2-005 Mart 2017 Pazar 14:29
  • Yuvacık, Gölcük İY’ye ilk yenilgiyi tattırdı:3-005 Mart 2017 Pazar 14:23
  • İzmit GB, Derince GB’ye takıldı05 Mart 2017 Pazar 14:17
  • Akmeşespor fark attı:4-005 Mart 2017 Pazar 14:16
  • 2.Küme’de MAP Kavaklı ile Bağdatspor 4’de 4 yaptı05 Mart 2017 Pazar 14:15
  • Karamürsel’de kazanan yok:2-205 Mart 2017 Pazar 13:58
  • Kireçocakları, Hamza ile güldü:1-005 Mart 2017 Pazar 13:56
  • Suadiye, Uzuntarla’yı dağıttı:3-005 Mart 2017 Pazar 13:55
  • 1.Küme Play-Off’ta Suadiyespor ve Kireçocakları galibiyetle başladı05 Mart 2017 Pazar 13:54
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti