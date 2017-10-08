Birlik direnemedi: 0-5

Maçın hemen başında yenik duruma düşen Kırmızı-Beyazlılar daha sonra toparlanıp beraberlik sayısı için sıklıkla rakip kalede gözükse de, skoru değiştiremedi. Devre biterken konuk takım farkı ikiye çıkarınca, Birlikspor yıkıldı. İkinci yarının hemen başında fark üçe çıktı ve Kırmızı-Beyazlılar havlu attı. Hızını alamayan Sancaktepe Belediyespor 62 ve 77’de iki gol daha bulup, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Temsilcimiz ligin açılış maçının ardından ikinci farklı yenilgisini aldı.

