Birlik, Erzurum’a uçuyor

Son 3 maçta kaybettiği 7 puanla zirve mücadelesinde büyük yara alan, 5’nci sıraya kadar gerileyen Kocaeli Birlikspor, pazar Erzurum Büyükşehir Belediye ile oynayacağı zorlu maç için yarın Erzurum’a uçuyor.

Temsilcimizde sarı kart cezalısı Gökhan Meral yok. Sakat isimlerden Onur Garip’in durumu belli değil. Kırmızı-Beyazlılarda Burak Keskin, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. MHK zorlu maç için Çanakkale’den A klasmanı hakemi Ali Şansalan’ı görevlendirdi. Teknik patron Fatih Akyel, “Liderlik yarışına devam etmemiz için kazanmak zorunda olduğumuz bir maç, inşallah istediğimizi alarak döneceğiz” dedi.

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