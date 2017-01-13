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Birlik, Esentepe’de çalıştı

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Birlik, Esentepe’de çalıştı
Pazar günü sahasında Zonguldak Kömür’ü ağırlayacak olan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor Alparslan Türkeş Stadı kötü hava şartlarından uygun olmadığı için dünkü antrenmanı sentetik çim zemini olan Esentepe Stadı’nda yaptı.

Teknik patron Fatih Akyel, ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirterek, “Çok yararlı bir kamp dönemi geçirdik. Tam olarak ikinci yarıya hazırız” dedi.  Akyel, yarınki maç için hem iyi oyun, hem galibiyet sözü verdi, “Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

YAHYA ÖZTÜRK’E ZİYARET 
Bu arada Başkan Erhan Yılmaz ile sportif direktör Çağrı Arslan dün Körfez Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ü ziyaret ederek birlikte yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Takımı amatörden profesyonelliğe yükseldiği yıllardan beri takip ettiğini ve desteklediğini belirten Öztürk, “Esnaflar olarak ilçemizi başarıyla temsil eden Birlikspor’un her daim yanındayız” dedi. Ziyarette kulüp başkanı Yılmaz, Öztürk’e üzerinde ismi yazılı 41 numaralı forma hediye edip maçlara davet etti.

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