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Birlik evinde başlıyor

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Birlik evinde başlıyor
2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor ikinci yarıya sahasında başlıyor.

Temsilcimiz orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömür ile karşı karşıya gelecek. Maç saati 13.30. Zonguldak’taki maçı 1-0 kaybeden Kırmızı-Beyazlı ekibimiz rövanşı alarak ikinci yarıya mutlu başlamak istiyor. Temsilcimizde Onur Garip sarı kart cezalısı olduğu için yok. Uğur Daşdemir ile Uğur Işıkal ise sınırda.

Kömürspor ilk yarıdaki 9 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Birlikspor ise ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle iç sahada oldukça başarılı bir performans sergiledi. Grupta lider durumda bulunan Erzurum BB günü Amed Sportif deplasmanında geçirirken, ikinci sıradaki İstanbulspor da Pendik’e konuk olacak. İlk iki takımın zorlu deplasmanlarda takılmaları muhtemel. Temsilcimiz yarın kazanırsa lider olabilir. 

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