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Birlik galibiyeti kaçırdı:2-2

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Birlik galibiyeti kaçırdı:2-2
2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün İzmit deplasmanında iki kez öne geçtiği maçta uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle galibiyeti kaçırdı, 1 puana razı oldu.

ONUR GARİP’TEN ÇOK GÜZEL GOL

Geçen hafta sahasında Karagümrükspor ile 0-0 berabere kalıp, zirve yarışında çok büyük önemli 2 puan kaybeden Kocaeli Birlikspor, bugün İzmir’de Bucaspor karşısında sınav verdi. Maçın ilk bölümlerinde iki takımda çok etkili atakları geliştiremedi. 25’inci dakikada temsilcimiz 1-0 öne geçti. Mehmet’in ortasında Onur Garip, kafayla topu kaleci Kemal’in üzerinden aşırdı, kaleye giden topu defans oyuncusundan önce yetişti, rakibini çalımlayıp topu boş kaleye attı. İlk yarıyı 1-0 önde biten Birlikspor, 70’de kalesinde eşitlik golünü gördü. 89’da Emre Balak ile yeniden öne geçen temsilcimiz, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle üstünlüğünü sürdüremedi, maçta 2-2 sona erdi.

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