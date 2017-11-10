Birlik, Hatayspor ile oynuyor

Sarı kart cezalısı Yahya Kemal Baki’nin kadroda olmadığı Kırmızı-Beyazlılar Hatay’a 19 oyuncuyla gitti.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Kafiledeki futbolcular şunlar: Batuhan Boyoğlu, Berat Aydın, Berat Demir, Emirhan Subaş, Emrecan Yıldızhan, Kemal Kazan, Kerem Demirkol, Mehmet Yıldızaç, Melih İnan, Muhammed Demir, Muhammet Özkal, Onur Behiç Özalgan, Özgür Altunışık, Raif Uzuner, Ramazan Demirhan Öztürk, Semih Üstün, Talha Özler, Tayyip Seymen ve Emir Şen. Yeni teknik direktör henüz belli olmadığı için takımın başında geçen haftaki gibi Ali Gürdal bulunacak. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Trabzon bölgesinden Yasin Kol yönetecek.