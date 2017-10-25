Birlik Kastamonu’ya hazırlanıyor

İKİ GÜNÜN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Afyon Afjetspor’a 4-1 mağlup olarak ligde 2 puanla 17. sırada yer alan Kocaeli Birlikspor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarına başladı. Afyonspor maçı sonrası iki gün izin yapan Kırmızı – Beyazlı ekip, Körfez’de ki kendi tesislerinde çalışmalarına önceki gün start verdi. Kocaeli Birlikspor çalışmanın ilk bölümünde istasyon, ikinci bölümde ise dar alanda pas çalışması yaptı.

‘PUAN YADA PUANLARLA DÖNECEĞİZ’

Takıma olan inancını her açıklamasında dile getiren Kocaeli Birlikspor Teknik Sorumlusu Cem Sinan Vergül, yaptığı açıklamada puan yada puanlarla dönmek istediklerini belirtti. Vergül açıklamasının devamında “Bu hafta sonu güçlü rakiplerimizden biriyle deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz elbette iyi oyun ve puan veya puanlarla dönmek. Hazırlıklarımıza başladık. En iyi şekilde hazırlanıp Kastamonu’ya öyle gideceğiz.” dedi.