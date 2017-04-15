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Birlik, Play-Off kapısını araladı

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Birlik, Play-Off kapısını araladı
2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, Nazilli Belediyespor deplasmanında 3-0 gibi net skorla kazanıp, Keçiörengücü’nün mağlup olmasıyla Play-Off hattına çıktı.

Rakibinin 3 puan önünde yer alan temsilcimiz son iki haftaya önemli bir avantajla giriyor. Bu hafta lider İstanbulspor ile çok zorlu maça çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar son maçını da ateş hattındaki Tepecik ile oynayacak. Keçiörengücü’nün de kalan iki maçı kümede kalma çabası gösteren Fethiye ve Karagümrük ile. 

Teknik sorumlu Fatih Akyel maçla ilgili olarak, “Bugün iki yarıda da akıllı ve iyi futbol oynadık. İlk yarı 2-0 öne geçtik. Hakemi tebrik ediyorum. Maçta iki penaltıyı da verdi. İkisine de itiraz olmadı çünkü net penaltıydı. Oyuncularımız bugün kazanmayı çok istedi. Sıcaklık da oyunumuzu etkiledi. Deplasmanda puan almak önemliydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Sivas maçı haricinde diğer maçlar da istediğimiz gibi gitti. Önümüzde İstanbulspor maçı var. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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