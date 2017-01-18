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Birlik rotayı Üsküdar’a çevirdi 

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Birlik rotayı Üsküdar’a çevirdi 
2.Lig Beyaz Grup’ta liderliğe ortak olan Kocaeli Birlikspor, pazar günü konuk olacağı Anadolu Üsküdar maçının startını önceki gün verdi.

Ağır zeminde oynanan Kömür maçında Kürşat’ta adale yorgunluğu, Uğur Daşdemir’de kasıklarda yorgunluğa bağlı zorlama ve Aydın’da da sakatlık oluştu. Haftanın ilk çalışmasında bu üç isim dinlendirildi. Alt yapıdan A takıma davet edilen yetenekli kaleci Muhammed Demir antrenmana katıldı. Teknik patron Fatih Akyel bu haftaki Anadolu Üsküdar maçıyla ilgili olarak, “Rakibimiz de üst sıralar için mücadele veriyor. Zor bir maç olacak. Ben takımıma güveniyorum, istediğimizi alacağız” dedi. 

NUR ÇİMENTO’DAN SIRT REKLAMA
Bu arada mali açıdan bir hayli zor günler geçiren Kocaeli Birlikspor’a Nuh Çimento’dan hayat öpücüğü geldi. Hereke’de kurulu dev firma Kırmızı-Beyazlı ekibin formalarına sırt reklamı verdi. Temsilcimiz Zonguldak Kömür maçına Nuh Çimento reklamıyla çıktı. Başkan Erhan Yılmaz desteğin anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, “Nuh Çimento’yu sırtımızda gururla taşıyor, başarılarımıza katkı sağladıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi. 

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