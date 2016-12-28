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Birlik, sabah testten geçti, akşam da kuvvet çalıştı

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Birlik, sabah testten geçti, akşam da kuvvet çalıştı
Kocaeli Birlikspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. Dün yapılan ilk çalışmada futbolculara aerobik güç ölçümü, akşamda kuvvet ve dayanıklık antrenmanı yaptı.

FUTBOLCULAR TESKKEN GEÇTİ
Antalya Lara’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Kocaeli Birlikspor’da dün sabah antrenmanında Yo-Yo Testi uygulandı. Oyuncuların aerobik güç ölçümünün yapıldığı test için önce parkur hazırlandı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrıldı ve sırayla, 2 bip sesi arasında 20 metrelik parkuru artan tempoda koştu. Bip sesinde dönüşü tamamlayamayan oyuncu önce ilkinde ihtar edildi, ikincisinde testten çıkarıldı. Kırmızı-Siyahyı ekibin futbolcuları teste başarıyla tamamladı. Akşam antrenmanında ise salonda anatomik adaptasyon ve genel kuvvet çalışması yapıldı

FATİH AKYEL ÇOK MEMNUN
Kocaeli Birlikspor Teknik Sorumlusu Fatih Akyel, kamp çalışmalarından çok memnun olduğunu ifade etti. Akyel, “Eksiklerimizi tamamlıyoruz. İyi bir kamp geçiriyoruz. İnşallah sakatlık yaşamayız. 2 gündür iyi başladık. Bugün de oyuncularımıza test yaptık. Test sonuçlarından memnunuz. Kapasitelerini arttıran oyuncularımız var. Bundan dolayı mutluyuz. Ama bu testlere göre daha çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. 14 gün boyunca en iyi şekilde hazırlanıp, eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.

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