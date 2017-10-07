Birlik, Sancaktepe sınavında
Geçtiğimiz hafta İnegöl deplasmanında galibiyeti kaçıran, ortaya koyduğu performansla umut veren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, 7’nci hafta mücadelesinde yarın Sancaktepe Belediyespor’u konuk edecek.
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Sahasındaki üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi alan Kırmızı-Beyazlı ekibimiz orta sıralarda yer alan rakibi önünde kazanıp düşme hattından çıkmak istiyor.
Sancaktepe Belediye ilk deplasman maçını kaybetmiş, sonraki iki maçta ise berabere kalmıştı. Temsilcimizde cezalı Emrecan dışında eksik yok. Teknik patron Cem Sinan Vergül, her maça final gözüyle baktıklarını belirtti. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı Eskişehir bölgesinden Semih Kurt yönetecek.
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Etiketler : Sancaktepe Belediyespor, Kocaeli Birlikspor, Cem Sinan Vergül
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