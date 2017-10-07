Birlik, Sancaktepe sınavında

Sahasındaki üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi alan Kırmızı-Beyazlı ekibimiz orta sıralarda yer alan rakibi önünde kazanıp düşme hattından çıkmak istiyor.

Sancaktepe Belediye ilk deplasman maçını kaybetmiş, sonraki iki maçta ise berabere kalmıştı. Temsilcimizde cezalı Emrecan dışında eksik yok. Teknik patron Cem Sinan Vergül, her maça final gözüyle baktıklarını belirtti. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı Eskişehir bölgesinden Semih Kurt yönetecek.