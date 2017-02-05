Birlik, son dakikada güldü.1-2

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün zorlu Fethiyespor deplasmanında 90+2’de Ali Kemal’in attığı golle çok önemli bir galibiyet aldı, ligde ikinci sıraya yükseldi.

İLK YARI 1-0 ÖNDE

Geçen hafta sahasında Keçiörengücü karşısında son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran Kocaeli Birlikspor, dün zorlu Fethiyespor deplasmanında maça çok iyi başladı. İlk dakikalarda Alp ile iki kez rakip kaleyi yoklan temsilcimiz, bunları değerlendiremedi. Uğur Işıkal net bir fırsattan yararlanamayan Kırmızı-Beyazlı ekip, 37’de ceza sahası içinde oluşan karambolde Onur Garip ile 1-0 öne geçti.

GALİBİYETİ GEİRE GOL ALİ KEMAL’DEN

Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Kocaeli Birlikspor, ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü golle karşılaşmaya 1-1’lik eşitlik geldi. Golden sonra ataklarını sıklaştıran temsilcimiz, Onur Garip ve Uğur Işıkal ile fırsatları kullanamadı. Son bölümlerde oyuna giren Ali Kemal, galibiyeti getiren golü 90+2’de attı. Alp’ın pasında Ali Kemal’in şutu, direğe vurup, filelere gitti, bu golle temsilcimiz çok önemli bir galibiyete imza attı.