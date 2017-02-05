  • BIST 88.390
  • Altın 145,135
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli 7 °C

Birlik, son dakikada güldü.1-2

»
Birlik, son dakikada güldü.1-2
2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün zorlu Fethiyespor deplasmanında 90+2’de Ali Kemal’in attığı golle çok önemli bir galibiyet aldı, ligde ikinci sıraya yükseldi.

İLK YARI 1-0 ÖNDE

Geçen hafta sahasında Keçiörengücü karşısında son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran Kocaeli Birlikspor, dün zorlu Fethiyespor deplasmanında maça çok iyi başladı. İlk dakikalarda Alp ile iki kez rakip kaleyi yoklan temsilcimiz, bunları değerlendiremedi. Uğur Işıkal net bir fırsattan yararlanamayan Kırmızı-Beyazlı ekip, 37’de ceza sahası içinde oluşan karambolde Onur Garip ile 1-0 öne geçti.

GALİBİYETİ GEİRE GOL ALİ KEMAL’DEN

Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Kocaeli Birlikspor, ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü golle karşılaşmaya 1-1’lik eşitlik geldi. Golden sonra ataklarını sıklaştıran temsilcimiz, Onur Garip ve Uğur Işıkal ile fırsatları kullanamadı. Son bölümlerde oyuna giren Ali Kemal, galibiyeti getiren golü 90+2’de attı. Alp’ın pasında Ali Kemal’in şutu, direğe vurup, filelere gitti, bu golle temsilcimiz çok önemli bir galibiyete imza attı.

Bu haber toplam 743 defa okunmuştur
  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kocaelispor coştu: 4-005 Şubat 2017 Pazar 15:11
  • Kandıra’da skoru penaltılar belirledi:1-105 Şubat 2017 Pazar 15:04
  • Değirmenderespor yeniden umutlandı:2-005 Şubat 2017 Pazar 14:59
  • Ç.Plajyolu’na gençler yetti:0-405 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Başaranspor geç uyandı:3-305 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Doğantepe, Çınarlı’yı yakaladı:1-205 Şubat 2017 Pazar 14:56
  • Üçtepe 1 puanı son dakikada kurtardı Çaylırtepespor, sahasında fark yedi05 Şubat 2017 Pazar 14:55
  • Uzuntarla, liderliği kaçırdı:1-105 Şubat 2017 Pazar 14:54
  • Başiskele, zirveye tutundu:2-005 Şubat 2017 Pazar 14:46
  • Yenişehir 1 puan aldı:3-305 Şubat 2017 Pazar 14:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti