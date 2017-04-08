Birlik, umutlarını sürdürmek istiyor

2.Lig Beyaz Grup’ta son haftalarda aldığı kötü sonuçlarda Play-Off’u zora sokan Kocaeli Birlikspor 31.hafta mücadelesinde Konya Anadolu Selçukspor’u ağırlıyor.

Kırmızı-Beyazlı ekibimiz hiçbir iddia ve endişesi olmayan rakibini yenip kötü gidişata dur demek, ilk 5 için umutları yeşertmek istiyor. Temsilcimizde çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Fatih dışında eksik bulunmuyor.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Emre Balak, Mehmet Gürkan, Turgay Gölbaşı ve Uğur Daşdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Rakibi Konya Anadolu Selçukspor’un deplasman karnesinde ise 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan yazıyor. İki takım arasındaki son 5 maçta ise Birlikspor 1-0’lık skorlarla 4 kez üstünlük sağladı.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Bu sezonun ilk yarısında ise temsilcimiz Aydın Çetin’in 7. dakikada attığı golle rakibini yenmeyi başardı. Gruptaki zirve mücadelesinde yarın şu maçlar oynanacak: Sivas Belediye-Amed Sportif, Keçiörengücü Anadolu Üsküdar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hacettepe, Fethiye- Kömürspor. Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.