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Birlik, yine puansız: 3-1

Birlik, yine puansız: 3-1

2.Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Kocaeli Birlikspor, bugün grubun iddialı takımlarından Kastamonuspor deplasmanındaydı.

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Maçın ilk yarısı 2-0 geride bitiren Kırmızı-Siyahlı ekip, karşılaşmanın sonlarına doğru kalesine bir gol daha gördü, fark üçe çıktı. Son dakikada Kaptan Raif, maçın skorunu belirledi, temsilcimiz sahadan puansız ayrıldı.
 

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