Birlik’de Ofspor mesaisi

Bucaspor deplasmanından beraberlikle dönen Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’taki ekibimiz Kocaeli Birlikspor gözünü Of maçına çevirdi.

Temsilcimiz pazar günü evinde Ofspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Alparslan Türkeş Stadı’nda yenileme çalışması yapıldı, tüm futbolcular idmana katıldı.

Bucaspor maçında uzun süre oyunda kalanlara ve diğer oyunculara ayrı programın uygulandığı antrenmanda tedavisi süren stoper Burak Keskin takımdan ayrı çalıştı. Teknik Direktör Fatih Akyel, ligde kalma mücadelesinde son kozlarını oynayan Ofspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını, kayba tahammülleri olmadığını söyledi.