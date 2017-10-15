Birlik’e yazık oldu: 2-1

Yenik duruma düştüğü maçta bitime 25 dakika kala beraberliği bulan Kırmızı-Beyazlılar tam puanı aldım derken 89’da yıkıldı.

İLK YARIDA TEK GOL

2.Lig temsilcimiz Birlikspor, geçen haftaki farklı yenilginin yaralarını sarmak için bugün zorlu deplasmanda Amed Sportif karşısına çıktı. İlk yarım saat oldukça dirençli bir oyun ortaya koyan temsilcimiz rakibinin gol yollarını kapattı. Devrenin sonlarına doğru baskısını arttıran ev sahibi takım 34.dakikada üstünlük sayısını buldu. Devre 1-0 bitti.

1-1’İ BULDU AMA

Birlikspor ikinci yarının başında yenik durumdan kurtulmak için büyük mücadele verdi, atak üstüne atak geliştirdi. 657nci dakikada kaptan Raif sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Sonrasında iyi savunma yapan temsilcimiz rakibine açık vermedi. Maçın 1-1 bitmesi beklenirken son dakikada Amed Sportif ikinciyi bulup 3 puanı kaptı. Kırmızı-Beyazlılar büyük şok yaşadı.