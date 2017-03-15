Birlik’in çabası galibiyete yetmedi:2-2

Son iki zorlu deplasmanda Erzurum Büyükşehir’i yenip, Sivas Belediye’den 1 puan alan Kocaeli Birlikspor, bugün sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 2-2 berabere kalıp, çok önemli puan kayıpları yaşadı.

İKİ KEZ GERİYE DÜŞTÜ

2.Lig’de yer alan tek temsilcimiz olan Kocaeli Birlikspor, bu sezon yaptığı çıkışla üst sıraları zorluyor. Bugün de, sahasında Pendikspor’u konuk eden Kırmızı-Beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü maçta, Umut Kaya ve Turgay’ın attığı gollerle eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısında oyunu rakip sahada oynayan Onur ile iki net fırsat yakalayan temsilcimiz, 33’de kalesinde gördüğü golle devreyi 1-0 yenik bitirdi. 54’de Mehmet Gürkan’ın pasında Umut Kaya topu filelere gönderdi, maça 1-1’lik eşitlik geldi. Konuk ekip 68’de yeniden öne geçti. Bu kez Turgay ile cevap veren temsilcimiz son 5 dakikayı Umut Kaya’nın atılmasıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı, maçta 2-2 sona erdi.