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Birlik’in hiç tadı yok

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Birlik’in hiç tadı yok
2.Lig temsilcimiz kötü gidişine devam ediyor. Önceki gün açık ara sonuncu durumda olan Ofspor’u konuk eden Kırmızı-Beyazlı ekibimiz son dakika golüyle puansız kaldı.

Zayıf rakibi karşısında bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan temsilcimiz aldığı mağlubiyetle büyük yıkım yaşadı. Son 3 maçta 7 puan kaybı yapan Birlikspor maç fazlasıyla liderin 6 puan gerisine düştü.

Teknik sorumlu Fatih Akyel, “Gerçekti olmak gerekirse kısıtlı bir kadromuz var. Buna rağmen elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Akyel son 5 maçta ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını da söyledi. Temsilcimizi önümdeki haftalarda yoğun bir maç trafiği bekliyor. Pazar günü Erzurum Büyükşehir’e konuk olacak Birlikspor cuma günü Sivas Belediyespor’un misafiri olacak, dönüştü hafta içi Pendik’i ağırlayıp Hacettepe deplasmanına çıkacak.

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