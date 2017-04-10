Birlik’in şansı büyük

Konya Anadolu Selçuk galibiyetiyle Play-Off hattıyla puanları eşitleyen Kırmızı-Beyazlıların ciddi bir fikstür avantajı var. Teknik sorumlu Akyel, “Galibiyet hakkımızdı. Play-Off’a kalacağız” dedi.

FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Konya Anadolu Selçukspor’u 3-1 ile uğurlayıp kötü gidişata dur diyen Kocaeli Birlikspor, üstündeki takımların takılmasıyla Play-Off için önemli bir avantaj elde etti. Son üç haftaya Keçiörengücü ile aynı puanda giren Kırmızı-Beyazlıların fikstür avantajı var. Temsilcimiz son üç maçını Nazilli(D), İstanbulspor ve Tepecik(D) ile geçirirken, Keçiörengücü Erzurum ve Fethiye deplasmanlarına çıkıp, K.Gümrük maçıyla ligi bitirecek. Kırmızı-Beyazlı ekibimiz ikili averajda kötü olduğu için Keçiörengücü’nü puan olarak geçmek zorunda.

AKYEL’İN DEĞERLENDİRMESİ

Teknik sorumlu Fatih Akyel, Anadolu Selçuk maçı sonrasındaki değerlendirmesinde, “Güzel bir skorla kazanmak bizim için iyi oldu. Ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Oyuncularımızın maddi sorunları var. Buna karşın 2 haftadır sahada bu sorunlardan arınmış bir Kocaeli Birlikspor var. Deplasmanda Amed gibi bir takıma karşı çok iyi maç çıkardık. Bu hafta da iyi bir futbolla 3 gollü galibiyet aldık. Oyuncularımız sorunları kenara koydular. Sağ olsunlar. Hepsinin emeklerine, ayaklarına sağlık. Kazandık, mutluyuz. Rakibimizin de ciddi 2-3 tane pozisyonu var. Onlar da atabilirlerdi. Fakat bizim de kaçan, kaleciyle karşı karşıya gol pozisyonlarımız vardı. Farklı da olabilirdi. Berabere de kalabilirdik. Ama bugün kazanmak hakkımızdı. Özellikle 2. yarı arzulu, istekli ve çok iyi futbol oynadık” dedi.

“PLAY-OFF’A KALACAĞIZ”

Akyel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim hedefimiz; özellikle Amed maçından sonra 4’te 4 yapıp play-off’a kalmak, sonra da rakiplerimizin puan kaybetmesiydi. Bu hafta da rakiplerimiz puan kaybetti, biz kazandık. Bu da bizi bir kat daha heveslendirdi, inancımızı güçlendirdi. Bütün sıkıntılarımıza rağmen bu takımın play-off’a kalacağına inanıyorum. İyi mücadele ediyoruz, özellikle son 2 haftadır. Çünkü bu takım hak ediyor. Bizim oyuncularımız iyi bir oyuncu grubu, iyi bir takım. Bugün de bunu gösterdiler, geçen hafta da. Bu haftanın gelişi geçen haftadan belliydi. Biz takım olarak inanıyoruz. İnşallah play-off’a kalan taraf biz oluruz”