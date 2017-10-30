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Birlikspor 4’te 0 çekti

Birlikspor 4’te 0 çekti

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor.

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Önceki gün grubun dişli takımlarından Kastamonuspor’a konuk olan Kırmızı-Beyazlılar 3-1’lik skorla sahadan başı önde ayrılırken, üst üste dördüncü maçını da puansız kapatmış oldu. Temsilcimiz daha önce Sancaktepe, Amed Sportif, Afjet Afyon maçlarını kaybetmişti.

2 puanla sondan ikinci sırada yer alan Birlikspor’un tesellisi üstündeki takımlarla puan farkının açılmamış olması. 10’uncu haftanın ardından Kırmızı-Beyazlı ekibin düşme hattının üzerinde arasında sadece 3 puan fark bulunuyor. Temsilcimiz bu hafta evinde grubun iddialı takımlarından Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç Pazar günü. 

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