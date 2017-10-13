Birlikspor 5-0’ı unuttu

Kaptan Raif Uzuner: “ Mutlu döneceğiz”

Geçen haftaki mağlubiyeti unutup Amed maçına konsantre olduklarını belirten Birlikspor Takım Kaptanı Raif Uzuner, “Geçen haftaki skor bizi kötü takım yapmıyor. Biz iyi bir takımız ve Diyarbakır’dan mutlu döneceğiz” dedi.

“BİZ İYİ BİR TAKIMIZ”

Kocaeli Birlikspor Takım Kaptanı Raif Uzuner, “İnegöl maçında iyi oynadık, geldik. Yine formdaydık ve Sancaktepe maçında da iyi oyun sergileyeceğimizi düşünüyorduk. Kötü başladık, rakip de iyiydi. Biraz skor canımızı sıktı. Moral bozukluğu oldu ama unutup önümüze bakıyoruz. Sonuçta bu skorlar oluyor. Aynı hafta Sivas Belediye Spor da Tokatspor’a 6 attı. Bakıldığında denk takımlar. Bizi güçsüz görüyorlar ama değiliz. Bu skor bizi kötü takım yapmaz. Biz iyi bir takımız. Bu skorlar da olabiliyor.

Bunlardan tecrübe kazanıyoruz. 5 yedik, kötü bir sonuç ama bunu da arkada bırakmak gerekiyor. Biz de bıraktık. Bu hafta Amed’e gideceğiz. Moralimiz düzeldi. İnşallah daha iyi olacağız. Üstüne koyacağız. Diyarbakır’dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bize ters bir takım değil. Biz genç olmamızın avantajını nispeten yaşlı takımlara karşı iyi kullanıyoruz. Çok pozisyona gireceğiz, pozisyonları değerlendireceğiz ve inşallah mutlu döneceğiz” dedi.

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Melih İnan: “Puanla döneceğiz”

Sakatlıktan çıkan başarılı forvet Melih İnan, “Amed maçına çok sağlam hazırlanıyoruz. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Orada iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız” dedi.

“5-0’I UNUTTUK”

Bir süredir sakatlık yaşayan ve artık tamamen iyileşen Birlikspor’un başarılı forveti Melih İnan, “2.hafta sakatlandım. 3-4 maçtır tam performansımla oynayamıyordum. Son maça kadar sakatlığım sürdü. Şimdi çok iyiyim. Amed maçına yüzde yüz performansla çıkacağım. Geçen hafta 5-0 yenildik ama o maçı orada bıraktık. Biz burada aile gibiyiz. Ağabey-kardeş ilişkimiz var ve bu sayede çabuk geride bıraktık. Amed’e sağlam hazırlanıyoruz. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Diyarbakır’a puan almaya gideceğiz. İyi oyunumuzu orada göstereceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kötü takım değiliz. Gençliğimizin gücünü sahada iyi oyunla tekrar göstermek istiyoruz” diye konuştu.

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Emirhan Subaş: “Telafi edeceğiz2

Sancaktepe maçının üzüntüsünü maçtan sonra soyunma odasında bıraktıklarının altını çizen Emirhan Subaş, “Amed karşısında iyi oynayıp güzel bir sonuçla dönmek ve geçen haftayı telafi etmek istiyoruz” dedi

“ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Kocaeli Birlikspor’un istikrarlı isimlerinden orta saha oyuncusu Emirhan Subaş, “Diyarbakır deplasmanı zor bir deplasman. Sancaktepe maçından sonra çok üzüldük ama maçtan sonra soyunma odasında o üzüntüyü bıraktık. Biz iyi bir takımız. 5 de yesek sahada mücadele etmeye devam edecek, bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu takım alt yapıdan beri beraber. Hepimiz kardeş gibiyiz. Bir şey olduğunda hep birlikte üstesinden gelebiliyoruz. İnşallah bu hafta da geçen haftayı telafi edeceğiz. Maç performanslarımız bizlere bağlı. Odaklanmamıza bağlı. Eyüp’e, İnegöl’e, Buca’ya karşı iyi oynadık. İnşallah Amed’e de iyi oynayacağız. İstediklerimizi oyuna yansıtıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” dedi.