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Birlikspor, Afyon’da

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Birlikspor, Afyon’da
Önceki gün kendi tesislerindeki son çalışmalarını yapan 2.Lig temsilcimiz, bu sabah 2 haftalık kamp için Afyon’a gitti. Temsilcimiz ilki cuma olmak üzere burada 6 hazırlık maçı oynayacak.

SON ÇALIŞMALAR YAPILDI

Kocaeli Birlikspor kamp öncesinde kendi tesislerindeki son çalışmalarını önceki gün yaptı. Sabah antrenmanında çabuk kuvvet çalışan Kırmızı-Beyazlılar yorucu bir idman yaptı. Hazırlanan parkurda zamana karşı ter döken futbolcular başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmanın ikinci bölümünde ise oyuncular iki ayrı gruba ayrılarak yarı sahada maç yaptı.

DOĞÜM GÜNÜ KUTLAMALARI

Antrenmanın sonunda doğum günleri olan; kondisyoner Doğukan Başcan ve kaleci Batuhan Kürkan için pasta kesildi. Akşam antrenmanında ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. 5’e 2 oyunuyla süren antrenmanın son bölümünde ise 3’e 3 oyunla baskı-kademe-denge çalışıldı. Akşam antrenmanında ise TRT’nin Kocaeli temsilcisi Halit Yılmaz, NTV temsilcisi Cemal Kaplan ve Akşam Gazetesi’nin temsilcisi Ulaş Tekin takıma baklava getirerek başarılar diledi.

6 HAZIRLIK MAÇI VAR

Kırmızı-Siyahlılar bu sabah sezon başı hazırlık kampı için Afyon’a gitti. Temsilcimiz ilk hazırlık maçını yarın Diyarbekirspor ile yapacak. Pazar günü Altındağ, 8 Ağustos Salı günü Erok Spor, 10 Ağustos Perşembe günü Silivri ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Beyazlılar 12 Ağustos Cumartesi günü 5.hazırlık maçına çıkacak. Temsilcimiz kamptaki son hazırlık maçını 14 Ağustos’ Pazartesi günü Altay ile oynayacak ve ertesi gün dönecek. Takım 2 gün izinden sonra 18 Ağustos saat 16.00’ta kulüp tesislerinde toplanacak.

 

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