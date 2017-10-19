Kocaeli26 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Birlikspor, artık kazanmak istiyor
Birlikspor, artık kazanmak istiyor

Birlikspor, artık kazanmak istiyor

Geçen hafta zorlu Diyarbakır deplasmanında Amedspor’a 2-1 kaybetmesine rağmen çok iyi mücadele eden Kocaeli Birlikspor, cumartesi de grubun bir diğer güçlü takım Afyonspor’u ağırlayacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu zorlu maçı kazanıp çıkış başlatmak istiyor.

A+A-

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
Kırmızı-Beyazlı ekibin içi saha maçında sezon başından beri beklenen taraftar desteğini alamıyor. Yönetim Kurulu yarınki Afyonspor karşılaşmasına spor severleri davet etti. Yönetil kurulu maçın bilet fiyatlarını da açıkladı.  Kapalı A ve Kapalı B Tribün 5 TL, VİP Tribün 10 TL ve Misafir Takım Tribünü bileti fiyatı da 5 TL olarak belirlendi.

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.