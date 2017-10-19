Birlikspor, artık kazanmak istiyor

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Kırmızı-Beyazlı ekibin içi saha maçında sezon başından beri beklenen taraftar desteğini alamıyor. Yönetim Kurulu yarınki Afyonspor karşılaşmasına spor severleri davet etti. Yönetil kurulu maçın bilet fiyatlarını da açıkladı. Kapalı A ve Kapalı B Tribün 5 TL, VİP Tribün 10 TL ve Misafir Takım Tribünü bileti fiyatı da 5 TL olarak belirlendi.