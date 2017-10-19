Birlikspor, artık kazanmak istiyor
Geçen hafta zorlu Diyarbakır deplasmanında Amedspor’a 2-1 kaybetmesine rağmen çok iyi mücadele eden Kocaeli Birlikspor, cumartesi de grubun bir diğer güçlü takım Afyonspor’u ağırlayacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu zorlu maçı kazanıp çıkış başlatmak istiyor.
A+A-
BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
Kırmızı-Beyazlı ekibin içi saha maçında sezon başından beri beklenen taraftar desteğini alamıyor. Yönetim Kurulu yarınki Afyonspor karşılaşmasına spor severleri davet etti. Yönetil kurulu maçın bilet fiyatlarını da açıkladı. Kapalı A ve Kapalı B Tribün 5 TL, VİP Tribün 10 TL ve Misafir Takım Tribünü bileti fiyatı da 5 TL olarak belirlendi.
Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli Birlikspor, Amedspor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.