  • BIST 101.065
  • Altın 140,892
  • Dolar 3,5840
  • Euro 4,0620
  • Kocaeli 24 °C

Birlikspor B planıyla devam ediyor

»
Birlikspor B planıyla devam ediyor
Kocaeli Birlikspor Başkana Erhan Yılmaz geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, A ve B planından söz etmiş, “Beşiktaş’a satış olmazsa, B planımız oluşturacağımız güçlü yönetimle yola devam etmek” demişti.

Başkan Yılmaz ödünkü basın bildirisinde Beşiktaş ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını belirterek, “Kocaeli Birlikspor markasının kentte kalmasına karar verdik, B planıyla yola devam ediyoruz” dedi. 

ERHAN YILMAZ’IN BASIN AÇIKLAMASI:

“Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu olarak haftalardır gündemde olan şirketimizin satışı veya hisse devri konusunda yapmış olduğumuz görüşmeler sonuçlanmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca varılamamış olup Kulüp hisselerimiz başka kurum ve tüzel kişiye devredilmemiştir. Görüşmeler neticesinde; Körfez ilçesinden doğan ve 21 yıllık mazisiyle kentimize birçok kez başarı ve heyecan yaşatan Kocaeli Birlik Spor markasının bu kentte kalmasına karar verdik. Yönetim olarak şirketimizin ve kulübümüzün geleceğinin bu kentte şekillenmesinden yana tasarrufta bulunduk ve yola ilk günkü heyecanımızla kendimiz devam etme kararı aldık. İnanıyor ve umut ediyoruz ki; kent dinamiklerimizin ve taraftarımızın da desteğiyle, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yeni başarılara imza atarak marka değerimizi daha da yükselteceğiz. Kulübü devraldığımızdan bu yana bizlere inan, destek olan ve güvenen tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliriz”

Bu haber toplam 47 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bekirdere-İhsaniyespor dostluğu05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
  • Doğantepespor’un ilk transfere Murat Tiraki05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:26
  • Azerbaycan Futbol Okulu Körfez İlçesi’nde kuruldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:24
  • Hakemler sezonu açtı05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:22
  • Kocaelispor’da kongre tarihi belli oldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:52
  • Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı04 Temmuz 2017 Salı 18:48
  • Başkan ve Hoşdil, Yıldız ile buluştu; görüşme yaklaşık 6 saat sürdü04 Temmuz 2017 Salı 16:36
  • Gölcükspor’da seçmeler başladı  04 Temmuz 2017 Salı 15:16
  • U12 Kocaeli Karması 3’te 2 yaptı04 Temmuz 2017 Salı 13:43
  • Gökhan Meral ile Uğur Daşdemir ayrılmadı04 Temmuz 2017 Salı 13:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti