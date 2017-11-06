Birlikspor çare arıyor

Başkan Erhan Yılmaz teknik direktör arayışlarıyla ilgili, “Kararımızı hafta içi belirleriz” dedi.

Yılmaz’ın 2-0 kaybedilen Keçiörengücü maçı sonrasındaki açıklamaları şöyle:

“SENDROM DEVAM EDİYOR”

“Üzgünüm. Rakip takım için futbol anlamında söylenecek çok bir şey olmadığını benim gibi izleyen herkes de görmüştür. Ama tecrübeleri var mı? Var. Taca giden topu takip etmemeyi, duran topa dikkat etmeyi, oyunun hakemin düdüğüyle başlamadığını, hemen yere konup başlanabileceğini oyuncularımıza hala öğretemedik. Fakat gerçekten çok iyi bir takımız. İlerde çok daha iyi yerlerde oynayıp milli takım forması giyecek çocukların olduğunu iyi biliyorum. Sendrom devam ediyor. 5 haftadır mağlup oluyoruz. Gönül isterdi ki bugün puan ya da puanlar alalım. Rakip takım buraya gelene kadar liderdi, evet usta ayakları var. Maçtan sonra da liderlikleri sürüyor. Maalesef bizde 3-4 oyuncu eksik olunca zincirin halkası bozuluyor. Bunların çözümünü hep beraber bulmamız gerekiyor. İnşallah tez zamanda çözümü buluruz, bulmalıyız. Başka çözümü, başka çaresi yok”

“TAKIMI TANIYAN BİRKAÇ İSİMLE GÖRÜŞTÜK”

“Ben dayanabildiğim yere kadar dayanmaya çalışıyorum. Ama nereye kadar dayanabilirim onu bilmiyorum. Bu çocuklara elimden geldiği kadar sahip çıkmaya devam edeceğim. Onların da bize sahip çıkması gerekiyor. Bu kadar duyarsız bir kentte yaşıyoruz. Bu sahipsizlik ortamında birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onlar da bunu anlayacaktır. Bizi izleyen, tanıyan birkaç hocamızla görüştük. Bu hafta istişare yapıp karar vereceğiz. Daha net bir şey yok. Takımımızın durumu ve ekonomik durumumuz ortada. Şartların da bize uyması gerekiyor. Açıkçası bu dakikadan sonra işin ekonomik durumunu düşünecek halimiz yok. Hocayla ilgili kararımızı hafta içi belirleriz. Bir kıvılcımla takımı hak ettiği yere çıkarmamız gerekiyor. ‘Ligde tutmak’ kelimesi bana çok ağır geliyor. Sezona başlarken çok daha ümitliydim. Çok daha iyi bir takım vardı. Sonradan tutarsız bir takım haline geldik. Bir maç çok iyi oynuyor, sonraki maçta vasat olabiliyoruz”