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Birlikspor çok hırslı 

Birlikspor çok hırslı 

Yeni haftaya Çınarlıdere’de kros idmanıyla başlayan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor cumartesi günü saat 13.30’da evinde oynayacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

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Kırmızı-Beyazlılar önceki gün de yüksek tempolu idman yaptı. Koordinatif ısınmanın ardından koordinasyon çalışan temsilcimiz dar alanda kurallı oyunla antrenmana devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise 3 takımlı lig usulü turnuva yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada futbolcuların hırsı dikkatleri çekti. 
 

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