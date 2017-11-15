Birlikspor çok hırslı 

Kırmızı-Beyazlılar önceki gün de yüksek tempolu idman yaptı. Koordinatif ısınmanın ardından koordinasyon çalışan temsilcimiz dar alanda kurallı oyunla antrenmana devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise 3 takımlı lig usulü turnuva yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada futbolcuların hırsı dikkatleri çekti.

