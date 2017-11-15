Birlikspor çok hırslı
Yeni haftaya Çınarlıdere’de kros idmanıyla başlayan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor cumartesi günü saat 13.30’da evinde oynayacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
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Kırmızı-Beyazlılar önceki gün de yüksek tempolu idman yaptı. Koordinatif ısınmanın ardından koordinasyon çalışan temsilcimiz dar alanda kurallı oyunla antrenmana devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise 3 takımlı lig usulü turnuva yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada futbolcuların hırsı dikkatleri çekti.
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