Birlikspor çok istekli

Teknik patron Fatih Akyel, iç sahada puan kaybına tahammülleri kalmadığını söyledi. Bu arada Anadolu Ajansı ekibi çalışma bitimi teknik patron Akyel ile pazartesi günü oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçıyla ilgili röportaj yaptı. G.Saray’ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Fatih Akyel, hem unutamadığı derbi anılarından söz etti, hem bu haftaki maçla ilgili düşüncelerini aktardı. Kırmızı-Beyazlı ekibin yarınki maçını Konya bölgesinden Hasan Ertuğan yönetecek.
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