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Birlikspor çok istekli

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Birlikspor çok istekli
Cumartesi günü evinde Ofspor ile karşılaşacak Kocaeli Birlikspor’da dün yapılan taktik çalışmasında futbolcuların son derece istekli oldukları gözlendi.

Teknik patron Fatih Akyel, iç sahada puan kaybına tahammülleri kalmadığını söyledi. Bu arada Anadolu Ajansı ekibi çalışma bitimi teknik patron Akyel ile pazartesi günü oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçıyla ilgili röportaj yaptı. G.Saray’ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Fatih Akyel, hem unutamadığı derbi anılarından söz etti, hem bu haftaki maçla ilgili düşüncelerini aktardı. Kırmızı-Beyazlı ekibin yarınki maçını Konya bölgesinden Hasan Ertuğan yönetecek.

 

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