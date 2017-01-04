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Birlikspor çok kaçırdı:0-0

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Birlikspor çok kaçırdı:0-0
Ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Kocaeli Birlikspor, dün akşam 3.Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Birlikspor, rakibi karşısında çok net fırsatlar buldu, bunları değerlendiremedi, karşılaşma da 0-0 sona erdi.

İLK YARIDA 6 NET FIRSAT KAÇIRDI

Kocaeli Birlikspor, maça Fatih, Uğur, Erdi, Burak, Gökhan, Kürşat, Turgay, Uğur Işıkal, Alp, Mehmet Gürkan, Aydın 11’i ile başladı. Bu yarıda çok net fırsatlar bulan Kırmızı-Siyahlı ekip, henüz 2’inci dakikada Alp’in şutu direkten döndü. Turgay ve Aydın ile girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Kocaeli Birlikspor, bu yarıda gol bulamadı. Maçın ilk yarısında rakibinde tek atağı vardı. Kaleci Fatih başarılıydı.

İKİNCİ YARIDA DA ETKİLİYDİ

Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ikinci yarısına üç oyuncu değiştirerek başladı. Turgay, Gökhan ve Aydın Çetin’in yerine Onur Garip, Batuhan ve Ali Kemal girdi. 58’de Uğur Işılak’ın yerine oyuna giren Emre Öztürk, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi. Maçın son bölümlerinde kaleci Ahmet, Fatih Kıran, Mutlu ve Emrecan Yıldızhan da oyuna girdi. İlk hazırlık maçında Gölcükspor ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-Siyahlı ekip, Manisa Büyükşehir karşısında da galip gelemdi, 0-0 biten maçta ortaya konan futbol teknik heyeti memnun etti.

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