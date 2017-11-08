Birlikspor dayanıklılık çalıştı

Tam takım yapılan antrenmanın bu haftaki konuğu U-15 takımının başarılı oyuncusu Alper Bayraktar oldu. Birkaç gün önce iş kazasında babasını kaybeden genç oyuncu Alper’e A takım antrenmanında yalnız olmadığının mesajı verildi. Geçici olarak takının teknik sorumluluğunu üstlenen Ali Gürdal, sadece önlerine baktıklarını söyledi, “Hatayspor grubun iddialı takımlarından biri. İşimizin zor olduğunun bilincindeyiz ancak puan için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.