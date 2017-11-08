Birlikspor dayanıklılık çalıştı
Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına dün sabah Çınarlıdere’de krosla başlayan TFF 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor öğleden sonra ise tesislerinde dayanıklılık antrenmanı yaptı.
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Tam takım yapılan antrenmanın bu haftaki konuğu U-15 takımının başarılı oyuncusu Alper Bayraktar oldu. Birkaç gün önce iş kazasında babasını kaybeden genç oyuncu Alper’e A takım antrenmanında yalnız olmadığının mesajı verildi. Geçici olarak takının teknik sorumluluğunu üstlenen Ali Gürdal, sadece önlerine baktıklarını söyledi, “Hatayspor grubun iddialı takımlarından biri. İşimizin zor olduğunun bilincindeyiz ancak puan için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
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Etiketler : Kocaeli Birlikspor, Hatayspor
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