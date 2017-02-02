Birlikspor, Fethiye’ye hazırlanıyor

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bu hafta deplasman karşılaşacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki günde yüksek tempoda bir çalışma gerçekleştirdi.

ONUR VE FATİH ÖZTÜRK YÜRÜYÜŞ YAPTI

Geçen hafta sahasında Keçiörengücüspor karşısında çok iyi oynadığı maçta galibiyeti kaçıran, rakibiyle 2-2 berabere kalan Kocaeli Birlikspor, bu hafta zorlu Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Kırmızı-Beyazlı ekibin önceki gün yaptığı çalışmaya sakatlıkları bulunan Onur Garip ile Fatih Öztürk, yürüyüş yaptı. Takımın bir diğer sakat oyuncusu Aydın Çetin ise takımla ısınma koşusuna katıldı, daha sonra ayrı çalıştı.

GENÇ KEMAL A TAKIM ANTRENMANINDA

Bu sezon altyapıdan Berat, Emrecan gibi gençleri A takıma alan Kırmızı-Beyazlı ekip, son olarak U-18 takımında futbolcusu Kemal Kazan’ı A takıma çıkardı. Genç futbolcu önceki gün A takımla ilk kez antrenmana çıktı, oldukça heyecanlıydı. Teknik Sorumlu Fatih Akyel, “Keçiörengücü maçını geride bıraktık. Fethiyespor maçını kazanıp, iç sahadaki puanları telafi yoluna gideceğiz” dedi.