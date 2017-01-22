Birlikspor fırsatı tepti:1-0

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün İstanbul deplasmanında liderlik maçına çıktı.

Lider İstanbulspor’un maçının ertelendiği haftada liderlik şansını yakalayan Kocaeli Birlikspor, bunu değerlendiremedi, düşme potasında yer alan A.Üsküdarspor’a 1-0 mağlup oldu.

KÜRŞAT’IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Kocaeli Birlikspor, dün Beylerbeyi Stadı’nda oynanan maçta düşme hattındaki A.Üsküdarspor karşında çok net fırsatlar bulmasına rağmen, bunları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısında yan topta Kürşat’ın şutu direkten geri geldi. Temsilcimiz, ilk yarıda Onur Garip ve Erdi, ikinci yarıda Uğur Işıkal ile önemli fırsatları kullanamadı, ev sahibi ekip bir kez etkili geldiği pozisyonda Hasan ile golü buldu, maça da 1-0 kazandı. Maçı bitimde ev sahibi takımın taraftarları olay çıkardı.